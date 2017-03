La 16a edizione della rassegna annuale dedicata al cinema piemontese per la prima volta si terrà interamente al Cinema Massimo sotto la direzione artistica di Gabriele Diverio. Aria nuova per un festival che mantiene le radici salde sul territorio con il suo spirito glocal e indipendente, fatto di relazioni costruite negli anni e stimoli raccolti dalle diverse realtà cinematografiche che in Piemonte operano e che vengono restituiti al pubblico nei 5 giorni di festival e nei 53 film in programma, di cui 4 presentati in anteprima assoluta, 5 in anteprima regionale e 1 in anteprima nazionale.

“Ogni giornata a cui sarete presenti in sala, ogni corto, documentario e film che vi proporremo, sono il frutto di questo viaggio fatto di piccole e grandi decisioni che lo staff del gLocal Film Festival ha preso con passione e talvolta coraggio, per dar vita a una rassegna che possa incontrare il favore di una fetta di pubblico sempre più ampia.” dichiara Gabriele Diverio “Per me questo è l’inizio di uno splendido viaggio e vorrei che lo fosse anche per il pubblico in sala.”

53 FILM IN PROGRAMMA

Apertura | mercoledì 8 marzo – anteprima nazionale | Ninna Nanna Prigioniera di Rossella Schillaci

Chiusura | domenica 12 marzo – anteprima regionale | Babylon Sisters di Gigi Roccati

2 sezioni competitive SPAZIO PIEMONTE e PANORAMICA DOC con 4 anteprime assolute e 4 regionali

1 RASSEGNA Guardie & Ladri. Poliziottesco all’italiana

2 OMAGGI 40° Torino violenta e Corrado Farina. Vivacità e genio di un autore da riscoprire

5 FOCUS & GEMELLAGGI Alessandria Film Festival, Campo Largo, Ilmurran, O.D.S. e Skepto International Film Festival

1 MASTERCLASS Scrittura per Cinema e TV con Nicola Guaglianone

1 PROGETTO SCUOLE Professione Documentario con 6 scuole coinvolte