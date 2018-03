​L​a 17a edizione del gLocal Film Festival, che si terrà dal 7 all’11 marzo al Cinema Massimo di Torino, con 88 film in programma tra lunghi, corti e documentari presentati nelle 2 sezioni competitive SPAZIO PIEMONTE e PANORAMICA DOC, nell’omaggio dedicato all’attore FLAVIO BUCCI e l’evento speciale sul regista recentemente scomparso PIT FORMENTO, grazie ai FOCUS con festival gemellati e alle iniziative formative come la MASTERCLASS con Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio e TORINO FACTORY, e ovviamente le serate di apertura e chiusura con il film Ligabue di Salvatore Nocita e il documentario Non ne parliamo di questa guerra di Fredo Valla.

Mercoledì 7 marzo , il festival si apre con Ligabue diretto da Salvatore Nocita e con protagonista Flavio Bucci, che nel 1977 andò in onda su Rai1 ottenendo un incredibile successo,nella versione cinematografica digitalizzata grazie alla collaborazione di Rai Teche e Museo Nazionale del Cinema.

La serata è anche il primo degli appuntamenti con cui il 17° gLocal Film Festival rende omaggio a Flavio Bucci che, proprio grazie a Ligabue quarant’anni fa vinse il premio come Miglior attore protagonista al Festival Internazionale del Cinema di Montreal.

Bucci, uno dei massimi attori del teatro e del cinema contemporaneo, sarà ospite del Festival con alcune delle sue più importanti interpretazioni: La proprietà non è più un furto di Elio Petri, Maledetti vi amerò di Marco Tullio Giordana e L’ultimo treno della notte di Aldo Lado, con ospite il regista.

Cardine del Festival, le sezioni competitive Spazio Piemonte e Panoramica Doc portano in sala una selezione di film legati al Piemonte prodotti o distribuiti nel 2017.

PANORAMICA DOC con i 10 documentari finalisti mostra titoli realizzati dalle principali case di produzione piemontesi di cui 7 sono stati prodotti anche grazie al sostengo del Piemonte Doc Film Fund di Film Commission Torino Piemonte. Tra i film in gara quattro arrivano al gLocal in anteprima regionale e uno in anteprima assoluta, mentre quattro opere portano la firma di registe donne che regalano alla sezione un’ulteriore sfaccettatura nel panorama delle storie raccontate e dei linguaggi usati.

Il contest SPAZIO PIEMONTE presenta i 20 cortometraggi selezionati tra i 137 lavori brevi iscritti.

La chiusura di questo gLocal sarà affidata all’opera di un regista di lunga esperienza: domenica 11 , Fredo Valla presenterà il suo ultimo documentario Non ne parliamo di questa guerra in anteprima regionale, un film dedicato a un tema ancora oggi scomodo, la giustizia di guerra nel primo conflitto mondiale, in cui la crudeltà distinse l’Italia nelle punizioni che riservò ai propri soldati rei di diserzione e ribellione.