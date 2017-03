30 anni di Mostra del Libro a Borgoricco

Festeggia 30 anni la Mostra del Libro di Borgoricco: nata nel 1988 dall’idea dell’allora assessore alla Cultura Saverio Pegorin e dalla collaborazione del libraio Adamo Lovat, la Mostra torna dal 10 al 19 marzo 2017 nella palestra comunale di Viale Europa 14 della piccola cittadina in provincia di Padova, realizzata dalla Biblioteca Comunale di Borgoricco in collaborazione con la Libreria Goldoni di Venezia. Novità di quest’anno: l’orario continuato, tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 22.00

Quando nacque, e fino al 2011 – anno in cui la legge portò lo sconto massimo sui libri al 20% attualmente applicato (ad esclusione della didattica, 10%) – tutti i volumi presenti in mostra erano scontati del 40%: un elemento di decisivo richiamo per il pubblico. Non l’unico, comunque: la Mostra del Libro attraverso il servizio cultura del Comune di Borgiricco organizza ogni anno diversi incontri con autori, presentazioni di libri, iniziative culturali, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il programma 2017, tutto a ingresso gratuito, inizia venerdì 10 marzo alle 10,30 con l’apertura della Mostra; alle 20:45 il gruppo Purpleen propone “Orizzonti per il futuro: Orientamento Universitario”: un incontro con neo-laureati e laureandi dedicato ai ragazzi delle superiori per aiutarli a far chiarezza sulle facoltà universitarie nell’auditorium della scuola media, all’ingresso della Mostra.

Domenica 12 marzo la Pro Loco di Borgoricco organizza il Mercatino di Antichità e Creatività lungo Viale Europa, e alle 16.00, nell’auditorium della scuola media, Carlo Corsini propone le letture animate di “Leggimi una storia”: saranno fiabe e libri che raccontano di popoli e tradizioni diversi, viaggiando con la fantasia in mondi vicini o lontani. Alle 18.00, sempre domenica e sempre in auditorium, Red e Chiara Canzian presentano “Sano Vegano Italiano” (ed. Rizzoli): lo storico bassista dei Pooh racconta, assieme alla figlia Chiara, il suo percorso verso l’alimentazione vegana attraverso 50 ricette, per mangiare bene e in modo sano, portando avanti un principio etico.

Mercoledì 15 marzo il gruppo Purpleen propone, all’ingresso della Mostra alle 20.45, “Orizzonti per il futuro: Orientamento Lavoro”: un incontro con esperti del mondo del lavoro che spiegheranno come fare un curriculum, dove cercare lavoro o come avviare una attività.

Giovedì 16 marzo alle 20.45 il giornalista del Gazzettino Sergio Frigo presenterà in Mostra il suo libro “I luoghi di Mario Rigoni Stern” (ed. Mazzanti Libri): “Prima ancora che un grande scrittore, uno degli interpreti più autorevoli e universali del rapporto fra uomo e natura tra memoria e modernità, Mario Rigoni Stern ha incarnato l’anima stessa della montagna, ed è stato l’icona più profonda e autentica del suo territorio, Asiago e l’Altopiano dei Sette Comuni”.

Venerdì 17 marzo alle 20.45 il Premio Campiello 2012 Carmine Abate presenterà il suo ultimo libro “Il banchetto di nozze e altri sapori”, Mondadori: una raccolta di racconti che disegnano un percorso autobiografico seguendo il filo conduttore del cibo. Conduce la giornalista Nicoletta Masetto, appuntamento nell’auditorium della scuola media.

Sabato 18 marzo, alle 11.00, il magistrato Carlo Nordio presenta il suo “Overlord”, uscito per Mondadori; Overlord (nome in codice dello Sbarco in Normandia) è un thriller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Conduce Nicoletta Masetto. Sempre sabato, ma alle ore 18, aperitivo con l’autore Marco Franzoso all’ingresso della Mostra, che presenterà il suo ultimo libro “Mi piace camminare sui tetti” (Rizzoli): un libro che racconta “legami profondi e illusioni infrante in un’Italia che sta cambiando dove l’unico modo per resistere è stringersi l’un l’altro, nonostante tutto”.

Domenica 19 marzo, tornano in Mostra le letture animate alle 16.00 con Carlo Corsini; sarà questa volta “Sarmede racconta”, una raccolta di letture ispirate ai libri illustrati esposti negli ultimi anni a Sarmede durante la Mostra d’illustrazione per l’infanzia. Gran finale alle ore 18.00 con taglio della torta e brindisi per festeggiare i 30 anni della Mostra del Libro.

Parallelamente alla Mostra, viene proposto “Ti disegno …la mostra del libro!”, un concorso dedicato ai bambini fino ai 14 anni: per partecipare, occorre portare un disegno realizzato con qualsiasi tecnica in mostra fino a venerdì 17 marzo 2017 alle ore 12.00. In palio tanti libri in omaggio. Le premiazioni saranno sabato 18 marzo alle ore 16.00 all’ingresso della Mostra.

