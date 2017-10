Non lasciatevi fuorviare dalla traduzione sempliciotta del titolo italiano di questo film – in originale è Home Again (Di nuovo a casa) – perché è una storia meno superficiale di quanto possa sembrare all’apparenza.

Hallie Meyers-Shyer, qui al suo debutto – figlia della regista di film come come L’amore non va in vacanza, What Women Want e Lo stagista inaspettato – sembra aver ereditato il talento della madre nel saper gestire una commedia romantica e brillante con una certa sostanza di fondo.



Alice (Reese Witherspoon) e il marito (Michael Sheen) stanno attraversando un periodo di riflessione, separatamente. Così la donna decide di tornare a Los Angeles,nella casa dove è cresciuta, con le due figlie, la piccola Rosie e la quasi adolescente Isabel.

La sera del suo quarantesimo compleanno incontra un ragazzo, Harry (Pico Alexander) molto più giovane di lei; e così, in un periodo della sua vita in cui mai si sarebbe immaginata una cosa simile, si trova ad avere una relazione con questo bellissimo ragazzo. Non solo.

Harry si trova a Los Angeles insieme a due amici; i tre hanno una scritto una sceneggiatura e ne vorrebbero realizzare un film, ma sono senza mezzi e produttori. Alice, figlia di un premio oscar e di un’attrice (Candice Bergen), un po’ con incoscienza un po’ perché i tre piacciono alle sue bambine e perché sono dei gran adulatori del lavoro di sua madre, li ospita nella dependance di casa.

La situazione si complica quando all’improvviso il suo ex marito decide di fare marcia indietro e le chiede di tornare insieme.

40 sono i nuovi 20 ritrae con ironia e leggerezza, ma mai con banalità, una serie di figure psicologiche ed osserva come l’emotività di certe situazioni va a modificare le dinamiche famigliari. E’ comunque sempre una commedia non impegnativa, non è un testo di sociologia.

Ma ben venga questo genere di film ben interpretati e non volgari che lasciano il cuore leggero.