La Bohème al Teatro Verdi di Padova

Un invito alla riflessione per concludere il 2016 arriva dunque con l’ultima opera della Stagione lirica di Padova 2016 che si terrà al Teatro Verdi di Padova, giovedì 29 dicembre 2016, ore 20.45 e sabato 31 dicembre 2016, ore 20.45. Il giovane direttore Eduardo Strausser, sul podio dell’Orchestra Filarmonia Veneta e del Coro Lirico Veneto preparato dal M. Stefano Lovato, affronterà la partitura di Puccini in un nuovo allestimento firmato integralmente da Paolo Giani Cei e realizzato in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo, nel cui cartellone ne è prevista la messinscena il 19 21 e 22 gennaio.

La Bohème di Giacomo Puccini è una storia sempre attuale ‘che parla d’amor, di primavere, di sogni e di chimere’, come dice la protagonista Mimì, e che racconta la giovinezza, la crescita e il doloroso passaggio da un’adolescenza interiore a una maturità reale.

Mimì sarà interpretata dal giovane soprano lettone Maija Kovalevska. Accanto a lei, il tenore Giorgio Berrugi sosterrà il ruolo Rodolfo. Artista dalle notevoli doti vocali e sceniche, Berrugi ha iniziato la sua carriera proprio come Rodolfo alla Fenice di Venezia, diventando in breve tempo uno dei tenori di riferimento del repertorio pucciniano. Musetta sarà il soprano rumeno Mihaela Marcu, giovane artista dalla voce bella e cristallina, ormai una stella del firmamento operistico internazionaleNei panni di Marcello canterà invece il baritono albanese Gezim Myshketa, uno tra i più interessanti talenti della sua generazione, dotato di una voce morbida e rotonda.

Completano il cast: il baritono Daniel Giulianini (Schaunard), il basso Gabriele Sagona (Colline), il basso Davide Pelissero (Benoît), il basso Christian Starinieri (Alcindoro), il tenore Luca Favaron (Parpignol), il basso Luca Bauce (Sergente dei doganieri) e il baritono Riccardo Ambrosi (Doganiere).

La Stagione lirica di Padova 2016 organizzata e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova si concluderà al Teatro Verdi di Padova, domenica 1 gennaio 2017, ore 17.00, con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonia Veneta diretta dal M. Eduardo Strausser con due ospiti d’eccezione: il soprano coreano Sumi Jo ed il tenore Alessandro Safina. In programma musiche di Carl Maria von Weber, Johann Strauss, Leonard Bernstein.

Giovedì 5 gennaio 2017 ore 16.00 la Fondazione Aida in collaborazione con Ricola presenta ‘Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe’ testo Pino Costalunga e Raffaele Latagliata, un’entusiasmante fiaba musicale per grandi e piccini.

La regia è di Raffaele Latagliata, ne sono interpreti Matteo Ippolito, Marco Gabrielli, Danny Bignotti, Agnese Fallongo con la partecipazione straordinaria di Elisa Cipriani e Luca Condello (primi ballerini/solisti del corpo di ballo dell’Arena). Una girandola di avventure e colpi di scena con canzoni originali ispirate alla migliore tradizione natalizia, per evocare l’atmosfera incantata della festa più amata. Babbo Natale è vittima della crudele Regina Tormenta che è riuscita a congelargli il cuore. Saranno Nikolas l’apprendista e Rudolph la renna a darsi da fare per trovare le 13 erbe in grado annullare il sortilegio. Il tutto in un vero e proprio musical natalizio, ricco di emozioni e di divertimento.

Prezzi singoli biglietti per ‘La Bohème’

Platea/Palco Pepiano/1°ord. balconata: 70,00 intero, 65,00 ridotto*Palco Pepiano/1°ord. no balconata: 67,00 intero, 62,00 ridotto*Palco 2°ord. balconata: 60,00 intero, 55,00 ridotto*Palco 2°ord. no balconata: 57,00 intero, 52,00 ridotto*Galleria: 30.00 intero, 28,00 ridotto*.

Prezzi dei singoli biglietti per il Concerto di Capodanno

Platea, palco di pepiano, palchi di primo ordine, €30 Palco secondo ordine, €20 Galleria, €15

Info:

Biglietteria del Teatro Verdivia dei Livello n.32 – Padovaorari: lunedi dalle ore 15,00 alle ore 18,30;da martedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30;sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Prevendita online presso: www.teatrostabileveneto.it