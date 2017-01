Spirito Allegro al Teatro Goldoni di Venezia

Giovedì 12 e venerdì 13 gennaio alle 20.30 la Stagione di Prosa 2016-2017 del Teatro Goldoni di Venezia inaugura il nuovo anno all’insegna dello humor britannico con Spirito allegro, il classico più amato di Noel Coward, portato in scena da un elegante e pungente Leo Gullotta e da Betti Pedrazzi nei panni della stralunata medium Madame Arcati, in un allestimento che, pur rimanendo fedele all’impronta classica, fa uso di espedienti scenici moderni e coinvolgenti.

Il famoso e affermato scrittore inglese Charles Condomine, per documentarsi su spettri e scienze occulte in vista del suo prossimo libro, convoca Madame Arcati, una famosa e svampita medium, per guidare una seduta spiritica cui partecipano, oltre a lui, la sua seconda moglie Ruth e la coppia di amici formata dai coniugi Bradman. Madame Arcati evoca lo spirito di una bambina dispettosa, la quale, a sua volta, ne convoca un altro: quello di Elvira, la prima moglie di Condomine morta sette anni prima, che si rifiuta di abbandonare la casa, dando il via a una divertente serie di scherzi e di misteriosi accadimenti.

Scritta da Noel Coward nel 1940 e andata in scena nel luglio 1941, in piena seconda guerra mondiale, Spirito allegro (Blithe Spirit) fu immediatamente un grande successo, rimanendo in cartellone per quasi duemila repliche e diventando nel 1945 il soggetto di un film di David Lean. In questo allestimento è Leo Gullotta – più di mezzo secolo di carriera tra teatro e cinema – con un’impeccabile ironia british, a prendersi garbatamente gioco del mondo del paranormale e dell’occulto e della borghesia, di allora come di oggi.

Calendario spettacoli

12 gennaio 2017 20:30

13 gennaio 2017 20:30

Biglietti

Platea: ​interi € 29; ​ridotti € 26; ​giovani € 17;​ridotti abbonati € 20;

1° ordine: ​interi € 25; ​ridotti € 22; ​giovani € 14; ​ridotti abbonati € 16;

2° ordine: ​interi € 24; ​ridotti € 21; ​giovani € 13; ​ridotti abbonati € 15;

3° ordine: ​interi € 18; ​ridotti € 15; ​giovani € 10; ​ridotti abbonati € 10;

4° ordine: ​interi € 12; ​ridotti € 10; ​giovani € 8; ​ridotti abbonati € 8;

Info biglietteria

– lunedì > sabato 10.00/13.00 – 15.00/18.30

– In tutte le giornate di spettacolo 10.00/13.00 – 15.00/inizio spettacolo

– Domeniche con spettacolo 15.00/inizio spettacolo

– vendita online su www.teatrostabileveneto.it

Info teatro

041.2402014

biglietteria.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it