Con ‘Il Secondo figlio di Dio’ Cristicchi a Villa dei Leoni

Mercoledì 18 gennaio alle ore 21 al Teatro Villa dei Leoni di Mira è di scena Simone Cristicchi nel suo Il secondo figlio di Dio, vita morte e miracoli di David Lazzaretti, scritto da Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi, regia Antonio Calenda, musiche originali di Simone Cristicchi e Valter Sivilotti, voci registrate del Coro Ensemble Magnificat di Caravaggio preparato da Massimo Grechi.

In cima a una montagna, davanti a una folla adorante di 4 mila persone, un uomo si proclama reincarnazione di Gesù Cristo. È il luglio del 1878. L’inizio di una rivoluzione possibile, che avrebbe potuto cambiare il corso della Storia. Simone Cristicchi presenta Il secondo figlio di Dio, il suo nuovo spettacolo teatrale ispirato alla vicenda incredibile, ma realmente accaduta, di David Lazzaretti, detto il ‘Cristo dell’Amiata’. Dopo il grande successo di ‘Magazzino 18’ (200 repliche e decine di migliaia di spettatori), Simone Cristicchi, torna a stupire il pubblico con una storia poco frequentata, ma di grande fascino.

Ne Il secondo figlio di Dio, si racconta la grande avventura di un mistico, l’utopia di un visionario di fine ottocento, capace di unire fede e comunità, religione e giustizia sociale. Tra canzoni inedite e recitazione, il narratore protagonista ricostruisce la parabola di Lazzaretti, da barrocciaio a profeta, personaggio discusso, citato e studiato da Gramsci, Tolstoj, Pascoli, Lombroso e Padre Balducci; il suo sogno rivoluzionario per i tempi, culminato nella realizzazione della ‘Società delle Famiglie Cristiane’: una società più giusta, fondata sull’istruzione, la solidarietà e l’uguaglianza, in un proto-socialismo ispirato alle primitive comunità cristiane.

Il cant’attore Cristicchi racconta l’ ‘ultimo eretico’ Lazzaretti, e quel piccolo lembo di Toscana (Arcidosso e il Monte Amiata) che diventa lo scenario di una storia che mai uguale fu agitata sulla faccia della terra, ponendoci una domanda più grande, universale, che riguarda ognuno di noi: la ‘divinità’ è un’umanità all’ennesima potenza? Con l’ausilio di video-proiezioni e di una scenografia in continua mutazione, quella terra così aspra e bella, quella ‘terra matrigna e madre’ diventa la co-protagonista, nel racconto della straordinaria vicenda di David Lazzaretti, il secondo figlio di Dio. Una storia che se non te la raccontano, non la sai. La storia di un’idea. La storia di un sogno.

Il calendario degli appuntamenti di [MONDI], la rassegna promossa ed organizzata dall’Amministrazione Comunale di Mira con il Circuito Multidisciplinare Arteven e la Regione del Veneto, prosegue giovedì 2 febbraio in compagnia della musica e della leggerezza di DUEL – Opus 2, di e con Laurent Cirade e Paul Staïcu armati di pianoforte, violoncello, grimaldello, sedia a sdraio e…Barbecue.

Biglietti

Intero € 16 – ridotto € 14, riduzioni: under 30 / over 65 in prevendita online su www.arteven.it e circuito vivaticket.it by Best Union con relativi punti vendita, in vendita al Teatro Villa dei Leoni nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dall’inizio.

Informazioni

Teatro Villa dei Leoni e Villa dei Leoni Tel. 041 4266545 – info@teatrovilladeileonimira.it

www.teatrovilladeileonimira.it – www.arteven.it – www.cultura.cittametropolitana.ve.it