Venerdì 20 gennaio alle 21 presso lo Spazio Farma in Via Paganello a Mestre

Sono al via le tre rassegne Living Room, 93% e Baby Living Room, dedicate rispettivamente al teatro contemporaneo, alla danza e al teatro per i più piccoli. Cuore pulsante delle tre diverse iniziative è Spazio Farma, non solo luogo teatrale, ma anche ‘comunità di persone che ha deciso di muoversi attorno al teatro e alle sue possibilità, per valorizzare l’arte come strumento di indagine e di cambiamento, personale e sociale’, spiega Carola Minincleri, cofondatrice di Farmacia Zoo con Gianmarco Busetto.

Living Room, giunta alla seconda edizione, è una rassegna che esplora il teatro contemporaneo. Si sta affermando come ‘spazio’ di confronto e elaborazione di idee in cui si incrociano realtà artistiche che affondano le radici nel territorio veneto e del panorama nazionale. Cinque gli spettacoli in questo percorso, da gennaio a maggio.

La rassegna si apre venerdì 20 gennaio con Lo Schifo – Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione, della compagnia Teatro Bresci di Cittadella. Lo spettacolo firmato da Stefano Massini, al debutto lo scorso dicembre, esplora a distanza di 20 anni il nebuloso groviglio di interessi, ombre e collusioni che hanno scandito gli ultimi giorni della giornalista assassinata a Mogadiscio.

Il drammaturgo e scrittore, consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, porta in scena – con la regia di Giorgio Sangati – una ricostruzione lirica, espressionista, emotiva. Anna Tringali, Premio Off 2012 Teatro Stabile del Veneto, è una potentissima Ilaria, mentre anche Ilaria è Anna: un intenso doppio dialogo con sé stessa e i suoi ricordi faccia a faccia con la morte, in uno spettacolo che procede per frammenti, come un rebus da risolvere, per scoprire assieme alla protagonista l’origine di quello schifo di fronte al quale la giornalista aveva avuto il coraggio di non girare lo sguardo dall’altra parte.

Gli altri appuntamenti: Sabato 4 febbraio il Teatro del Lemming porta in scena Odisseo – Viaggio nel teatro, venerdì 17 marzo Barabao Teatro di Piove di Sacco (Padova) propone Frankenstein e il 21 aprile Ilaria Drago è a Spazio Farma con due corti di grande intensità Ecuba e Thransumance, venerdì 19 maggio Davide Tassi è in scena con Avrei voluto essere Pantani.

A Living Room si affianca la prima edizione di 93%, rassegna legata alla danza. 93% è la percentuale della comunicazione che – secondo gli studi dello psicologo Albert Mehrabian – passa attraverso i canali non verbali.

Venerdì 10 febbraio Laura Moro porta a Spazio Farma In Intime Distanze.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio il duo di Castelfranco – conosciuto come She Zeno – guiderà invece un workshop che si propone di far emergere la “firma motoria” di ogni partecipante, aiutandolo ad aprirsi in modo inedito all’altro da sé.

Domenica 21 maggio Silvia Gribaudi porterà in scena le suggestioni e gli stimoli del workshop performativo di dialogo intergenerazionale Virtuosismi, ospitato a Spazio Farma sabato 20 e domenica 21

Baby living room é la terza sfida di Spazio Farma: una rassegna per i più piccoli a ingresso gratuito

Domenica 29 gennaio alle 17 si parte con lo spettacolo L’Arca di Noé di Rosa Emilia Dias

Domenica 26 febbraio alle 15.30 è in programma un appuntamento dedicato al Carnevale, a tema Star Wars

Il 2 aprile è in calendario Parole e luci, con le letture animate a cura di Fiorella Forcelli e Stefania Masiero

Il 7 aprile alle 17.00 va in scena la proposta di Spazio Farma Corri Pinocchio, corri!

Informazioni

Tutti gli spettacoli sono in programma a Spazio Farma, in via Paganello 8/5 a Mestre (Venezia).

Costi biglietti Living Room: € 10,00 – 93%: In Intime Distanze € 8,00, Virtuosismi € 5,00

Baby Living Room: ingresso gratuito bambini, adulti € 10

Tessera per accesso alle stagioni adulti 7 €, bambini 5 €

Tesseramento gratuito per chi partecipa ai workshop di 93%

Acquisto biglietti presso Spazio Farma, prenotazione obbligatoria tramite e-mail a info@farmaciazooe.com

Info: www.farmaciazooe.com – fb Farmacia Zooè, www.spaziofarma.com – fb Spazio Farma Mestre