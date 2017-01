Premiazione del concorso letterario nazionale ‘Rosso d’inverno’

Il Concorso letterario nazionale ‘Rosso d’inverno’, promosso dal Comune di Casier (TV) e giunto alla terza edizione, si inserisce tra le iniziative collaterali della 31° Festa del Radicchio, manifestazione che ha come principale scopo la promozione del radicchio rosso tardivo in un territorio che si contraddistingue per essere uno dei più qualificati nella sua produzione.

‘Rosso d’inverno’ si propone di selezionare il miglior testo originale e inedito per un racconto in lingua italiana. Il tema di questa terza edizione è stato ‘Viaggiatori, viandanti e sognatori’ e si é articolato in due distinte sezioni, quella under 18, aperta alla partecipazione di giovani fino a 18 anni di età e la sezione adulti, senza limiti di età.

La premiazione si terrà il 28 gennaio prossimo nell’ambito della Festa del Radicchio a Dosson di Casier (TV). Tra i finalisti della sezione Under 18 anche un giovane mestrino, Mario Parolari.