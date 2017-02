‘Teatro in bottega’ a Cortina d’Ampezzo

Settima tappa sabato 11 febbraio a partire dalle ore 16.30 presso Colorvision Occhiali in Via Roma 85

A Cortina d’Ampezzo la settima tappa di Teatro in bottega. L’appuntamento, stavolta con un corto, ‘Commesso viaggiatore’ è per sabato 11 febbraio alle 16.30 presso Colorvision Occhiali.

Teatro in bottega emigra da Venezia all’Ampezzano. Il prossimo appuntamento del progetto ideato dal regista Mattia Berto e dalla fotografa Giorgia Chinellato per rivitalizzare il tessuto commerciale insidiato dalla grande distribuzione sia nei grandi che nei piccoli centri sarà infatti a Cortina d’Ampezzo sabato 11 febbraio a partire dalle ore 16.30 presso Colorvision Occhiali in Via Roma 85.

Rispetto alla normale programmazione di Teatro in Bottega che crea per ciascuna bottega una performance ad hoc, per la tappa di Colorvision Mattia Berto e Giorgia Chinellato hanno scelto di agire utilizzando il video e, ispirati dallo splendido contesto della città ampezzana, hanno concentrato la loro creatività nella produzione di un cortometraggio. Il regista veneziano Mattia Berto, al suo esordio dietro la videocamera, è anche protagonista del cortometraggio e veste i panni di un commesso viaggiatore.

Attraverso i suoi occhi ci condurrà in un viaggio onirico lungo quanto una delle sue tipiche giornate di lavoro con la sua inseparabile valigia di cartone che nasconde un mondo di occhiali variopinti. Al suo fianco Sara Lazzaro, nota attrice veneta impegnata sia nel mondo del teatro che del cinema e della televisione, che interpreterà una giovane donna per la quale il commesso viaggiatore nutre una grande passione, un’immagine recondita, costantemente presente che lo accompagna nel suo girovagare.

Nel cortometraggio incontreremo anche tanti altri personaggi, interpretati dalle due performer Elisa ed Elena Bertocco, dalle piccole Emma e Amelia Frison e da alcuni abitanti della città di Cortina d’Ampezzo come Martino Apollonio e Livia Menardi.

Oltre alla proiezione del corto è in programma anche la presentazione di una pubblicazione contenente le foto scattate dalla fotografa Giorgia Chinellato nel corso della lavorazione del corto.

Per contatti inviare una email a info@teatroinbottega.com o visitare il sito www.teatroinbottega.com.