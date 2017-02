‘Cupido. Atto unico per coppie’ settima performance di Teatro in bottega

A San Valentino nuovo appuntamento di Teatro in bottega, il ciclo di performance ideato da Mattia Berto e Giorgia Chinellato per rivitalizzare il tessuto commerciale dei centri storici, promuovendo eventi nei negozi e attività radicati nella realtà veneziana.

‘Cupido. Atto unico per coppie’ si intitola la settima performance in programma fra la Pasticceria Rizzardini (San Polo 1415) e Casa Museo di Carlo Goldoni San Polo 2794, dalle ore 10.00 alle ore 19:00 di martedì 14 febbraio. Per festeggiare il patrono degli innamorati Teatro in Bottega ci porta in due location, le sale della casa Museo di Carlo Goldoni dove saranno accolte le diverse tipologie di coppie che prenoteranno per partecipare, la Pasticceria Rizzardini, nelle immediate vicinanze del Museo, in cui la performance continua in un modo tutto da scoprire per gli assidui frequentatori della storica pasticceria.

A Casa Goldoni troviamo una dimensione romantica nella quale si sta svolgendo un momento speciale tra una coppia che si dedica del tempo. Da Rizzardini, il vissuto dalla coppia viene divorato da un gusto consumistico e distaccato tipico dei nuovi rapporti umani. Tre i cupidi, Mattia Berto vestirà i panni del regista, attore e marionettista di questo incontro mentre i due giovanissimi performer Giovanni Torcellan e Emanuele Bassi saranno due giovani angeli-demoni ispirati alla figura degli zanni della commedia dell’arte.

A loro il compito di accogliere e guidare lo spettatore-attore mentre la fotografa Giorgia Chinellato cercherà la complicità degli spettatori chiedendo di posare per uno dei suoi scatti ormai famosi in laguna. Foto e grafica sono Giorgia Chinellato, i video di Giuseppe Drago, l’organizzazione di Claudia Capodiferro

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti chiamando il seguente numero

041 2759325

oppure scrivendo a

segreteria.casagoldoni@fmcvenezia.it

