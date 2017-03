‘Cartoline di guerra’ al Teatro Junghans di Venezia

Appuntamento con gli allievi dell’anno di specializzazione dell’Accademia Teatrale Veneta (ATV) sabato 11 marzo alle 17 al Teatro Junghans a Venezia nell’isola della Giudecca.

‘Cartoline di guerra’ ovvero Studio per un carnevale bellico tratto da ‘Gli ultimi giorni dell’umanità’ di Karl Kraus si intitola il saggio affidato alla direzione del regista Giorgio Sangati, che ha portato recentemente al Goldoni di Venezia e al Verdi di Padova un interessante allestimento da lui firmato prodotto dal Piccolo Teatro di Milano ‘Le donne gelose’ di Carlo Goldoni.

‘Cent’anni fa Karl Kraus, uno dei più importanti autori satirici di tutti i tempi, scriveva un testo smisurato, ‘Gli ultimi giorni dell’umanità’, per raccontare la prima guerra mondiale, un evento moralmente irreversibile (a sua volta smisurato) che avrebbe modificato per sempre la storia dell’uomo – scrive il regista padovano, presentando questo ‘studio’ – A distanza di un secolo abbiamo scelto alcune delle ‘ombre’ che abitano l’opera dell’autore austriaco per cercare di verificare questa ‘profezia drammaturgica’ che non ci parla solo di guerra, ma anche e soprattutto dell’impossibilità della pace. Nel corso di due settimane di lavoro gli allievi hanno avuto modo di confrontarsi con le figure disegnate dall’autore, che mescola stralci di realtà con la scrittura deformante del cabaret viennese. Il risultato è appunto una sorta di carnevale tragico, esilarante e drammatico, inquietante’.

Ne sono interpreti i giovani attori (in ordine alfabetico) Alessio Arzilli, Francesco Bertozzi, Gianluca Bozzale, Giorgia Boscolo Sassariolo, Anna De battisti, Davide Falbo, Lorenza Gibelli, Diletta La Rosa, Cristiano Parolin, Norman Quagliarini, Nicola Rocchetti, Sonia Soro, Jacopo Tampieri.