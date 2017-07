VAP Venice Art Projects: dall’8 luglio le nuove mostre della start-up dell’arte

Sabato 8 luglio alle 16.00 inaugurano le nuove mostre di Venice Art Projects, la start-up dell’arte che lo scorso maggio ha debuttato in occasione dell’opening della Biennale aprendo al pubblico le proprie sedi – cinque ex botteghe artigiane ripensate come spazi d’arte, localizzate a Venezia nel suggestivo sestiere di Castello, alla fine di Via Garibaldi.

La giovane artista di Hong Kong Serene Hui Sze-Lok al 992/a di Fondamenta Sant’Anna presenta Everyday is just another day, un set di lavori che, tra fotografie e installazioni, esplora il concetto di tempo. Poco più avanti, al civico 994, trovano spazio le sculture di Fabio Castelli, delicati paesaggi scolpiti nel legno di vecchie bricole (Bricole e Paesaggi), mentre al 996 della stessa Fondamenta, Visible silence di Gabriela Maria Müller individua nella natura una fonte inesauribile di ispirazione. Nella sede al civico 1830 di Fondamenta San Gioacchin, Aymone Poletti ha lavorato a Precious. Memory\Growth/Life, allestimento site-specific con fotografie lavorate al sale e un’opera composta da 500 gusci di uova bolliti con sali e inchiostri giapponesi. Al 993/a di Fondamenta Sant’Anna, dove sono in corso i lavori per l’apertura della quinta sede, resta visibile l’intervento della street artist Bambi, realizzato in occasione delle mostre precedenti.

Visible silence e Precious. Memory\Growth/Life saranno aperte al pubblico fino al 5 agosto, mentre Everyday is just another day e Bricole e Paesaggi fino al 26. L’ ingresso è libero.

VAP Venice Art Projects è un’organizzazione no-profit nata con l’obiettivo di presentare e promuovere artisti, arte contemporanea, design e arti performative all’interno dei propri spazi, che operano generalmente secondo una programmazione bimestrale, ospitando al proprio interno i progetti personali di artisti e/o curatori. Tutte le iniziative sono sostenute da finanziamenti privati, sovvenzioni per artisti e vendite speciali. Fanno parte del programma di VAP anche eventi speciali e aperture notturne – un programma che si integra con gli eventi locali sviluppati dalla città di Venezia per la promozione del territorio.

Progetti in corso

EVERYDAY IS JUST ANOTHER DAY | Serene Hui Sze-Lok

08.07 > 26.08

Fondamenta Sant’Anna 992/A, Castello 30122

BRICOLE E PAESAGGI | Fabio Castelli

08.07 > 26.08

Fondamenta Sant’Anna 994, Castello 30122

VISIBLE SILENCE | Gabriela Maria Müller

08.07 > 05.08

Fondamenta Sant’Anna 996, Castello 30122

PRECIOUS. MEMORY\GROWTH/LIFE | Aymone Poletti

08.07 > 05.08

Fondamenta San Gioacchin 1830, Castello 30122

Spazi aperti dal mercoledì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00 e su appuntamento.

Prossimi Progetti

31 agosto – 29 ottobre

Inger Alfnes + Edward Frost

Felix Fasolt,

Niek Hendrix,

Lucia Sammarco Pennetier.

2 novembre – 2 dicembre

Selezione di studenti-artisti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.