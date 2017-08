Annalisa Carrara è membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

La Giunta Regionale del Veneto ha provveduto a designare, come previsto dallo Statuto, Annalisa Carrara come membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, in sostituzione di Paolo Trevisi, scomparso qualche tempo fa.

Annalisa Carrara appartiene a una delle storiche famiglie teatrali italiane ed è attualmente co-direttore artistico della Fondazione Teatro Civico di Schio e consulente per le stagioni di prosa del Teatro Comunale di Vicenza. ‘Ringrazio la Regione del Veneto per aver accettato la mia proposta di candidatura per il CdA del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. – ha dichiarato Annalisa Carrara – Mi impegnerò a sostenere e diffondere la mission del maggiore organismo teatrale regionale, convinta che più questo sarà forte e positivamente posizionato, maggiore sarà il beneficio per l’intero sistema teatrale regionale, per il quale lo Stabile costituisce un fondamentale traino di alta qualità e buone pratice’c

‘Con Annalisa Carrara entra a far parte del nostro CdA una donna di teatro di grande esperienza, che fin dall’infanzia ha imparato a conoscere la vita del palcoscenico in tutti i suoi aspetti. Sono sicuro che fornirà un fondamentale contributo al lavoro dello Stabile, atteso da importanti impegni sul piano regionale e nazionale’. Così il Presidente del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Angelo Tabaro ha commentato la nomina.

Il Consiglio d’Amministrazione sarà dunque al completo e composto da Angelo Tabaro (Presidente), Giampiero Beltotto (Vicepresidente), Giuseppe Morassi, Andrea Michieli, Vanessa Carlon, Franco Oss Noser e Annalisa Carrara in rappresentanza, oltre che della Regione del Veneto, del MIBACT, Comune di Padova, Comune di Venezia, Fondazione Atlantide e Provincia di Padova, Soci del Teatro Stabile. Fanno parte del Collegio dei Revisori dei Conti Ester Rossino (Presidente), Andrea Burlini e Fabio Cadel.

Annalisa Carrara. Nata in una delle storiche famiglie d’arte italiane, cresce sul palcoscenico del Teatro Mobile di famiglia dove, fin da bambina, è attrice in tutti i ruoli riservati all’età. Nel 1975 fonda la Piccionaia-I Carrara di cui sarà direttore organizzativo e poi Presidente, negli anni fra il 1975 e il 2000. Dal 1987 al 2000 è responsabile della progettazione del Teatro Astra di Vicenza per il quale inventa Piccole Trasgressioni di teatro, cartellone non convenzionale volto all’innovazione. Partecipa alla fondazione del Circuito regionale Arteven. Collabora con Bassano Operaestate Festival, con il circuito dei teatri privati Gat Triveneto. Dal 2002 al 2017 è direttore artistico della Fondazione Teatro Civico di Schio. Nel 2005, a fianco di Gabriele Vacis e Valeriano Pastor, progetta Lotto Zero – progetto innovativo di riabilitazione condivisa con la città per il Teatro Civico di Schio. Dal 2017, con Federico Corona, è co-direttore artistico della Fondazione Teatro Civico di Schio e consulente per le stagioni di prosa del Teatro Comunale di Vicenza; è Vicepresidente con delega allo spettacolo dal vivo dell’Unione Triveneta dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.