Presentata la stagione 2017-2018 al Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto (TV)

Venerdì 22 settembre al Cinema Teatro Busan, Giuseppe Emiliani, Direttore Artistico del Teatro, ha presentato il programma della Stagione Teatrale 2017-2018. La presentazione è stata introdotta da Elio Girotto, responsabile del Cinema Teatro Busan, e da Ferdinando Minello, Assessore alla Cultura del Comune di Mogliano Veneto.

‘Un teatro vivo – ha ricordato Giuseppe Emiliani – deve essere capace di osservare e interpretare il presente oltre che con lo sguardo illuminato dei grandi classici, anche attraverso il linguaggio e la capacità di indagine di testi contemporanei. È per questo che la Stagione 2017-18 di Mogliano Veneto si diverte a mescolare le carte per soddisfare gusti e sensibilità diverse, proponendo spettacoli variegati e tutti di prim’ordine, con personalità artistiche di grande richiamo e qualità: per rafforzare il feeling tra il Teatro Busan e i suoi, sempre più numerosi, spettatori e abbonati‘.

Il Teatro Busan vedrà infatti alternarsi sul suo palcoscenico intramontabili classici, rivisitazioni drammaturgiche, spettacoli di satira, di impegno civile e di approfondimento culturale. Si inizia il 20 ottobre con Corrado Augias, protagonista di Ecce homo, anatomia di una condanna, il racconto storico delle ultime 18 ore di vita di Cristo; il 24 e 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Susanna Costaglione e Giulia Briata dirette da Giuseppe Emiliani portano in scena gli Amori sbagliati (Otello-Desdemona, Ofelia-Amleto da William Shakespeare); il 15 dicembre è il turno di That’s life (Questa è la vita) uno spettacolo tutto da ridere in cui lo showman Riccardo Rossi dipinge storpiature, goffaggini e impacci del genere umano.

Il 2018 si apre il 26 gennaio con un altro personaggio televisivo amato dal pubblico, Serena Dandini, con il suo Serendipity, memorie di una donna difettosa, opera buffa che mescola il reading alla musica, ‘disturbata’ dagli interventi comici di Germana Pasquero. Il 16 febbraio vede il ritorno di Alessandro Albertin, già sul palco del Busan nella passata stagione, con lo spettacolo Marco Pantani, il campione fuori norma diretto da Michela Ottolini, mentre il 16 marzo è il turno di Giancarlo Previati, Alessandro Schiavo e Maria Celeste Carobene in due grandi classici di Luigi Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca e La patente.

Chiude la rassegna il 13 aprile Mi chiamo Sad e di notte sogno il mio cognome in cui Alessandro Albertin, diretto da Giuseppe Emiliani, racconta la storia di chi, pur conoscendo il doloroso abbandono della propria casa, delle proprie radici, ha scelto di non rassegnarsi. Appuntamento fuori abbonamento il 10 novembre con i Batisto Coco, orchestra di salsa che da più di trent’anni fa convivere il dialetto veneziano con i ritmi di mambo, salsa e merengue, e l’attore e regista Giorgio Bertan, che ne La ballata di Galliano raccontano una storia di musica e amici, sullo sfondo di una Venezia dei tempi passati.