‘Cantar Venezia – canzoni da battello’. Rachele Colombo a Casa Goldoni

Il 5 Dicembre alle ore 17,30 si terrà presso il Museo Civico Veneziano ‘Casa Goldoni’ la presentazione del doppio CD Book della musicista Rachele Colombo ‘CANTAR VENEZIA – Canzoni da battello’ vincitore del 13° Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana diretto da John Vignola.

L’Album pubblicato da Valter Colle (NOTA ed.) è stato realizzato con la consulenza del ricercatore musicale Guglielmo Pinna, l’apporto scientifico della Dott.ssa Paola Barzan (UNI PD) e il contributo della Regione Veneto grazie all’Associazione Culturale Arte-Mide Teatro, da sempre attenta alla tutela e alla promozione della cultura veneziana.

Rachele Colombo, musicista che da anni si dedica allo studio delle tradizioni musicali dell’area veneta, ha ottenuto per questo progetto il prestigioso riconoscimento da una sessantina di giornalisti musicali per aver saputo «coniugare ricerca d’archivio, contestualizzazione storica e un modello di riproposta attuale, estraendo, dal prezioso e quasi sconosciuto patrimonio delle Canzoni da battello del Settecento veneziano, 40 brani esemplari, reinterpretati in 2 cd e proposti con partiture attualizzate».

Durante la serata l’autrice ripercorrerà le tappe fondamentali della realizzazione di ‘CANTAR VENEZIA – Canzoni da battello’ attraverso assaggi musicali e brani di commedia: al fianco di Rachele Colombo (voce, chitarra classica, tamburello) saranno presenti artisti di grande spessore come Marco Rosa Salva (flauti dolci), Domenico Santaniello (violoncello, tamburo) e l’attrice Chiarastella Seravalle che restituirà in un percorso teatralizzato questa inedita avventura mettendo in risalto la bellezza delle ‘canzoni da battello’, che si suonavano e cantavano a Venezia nel Settecento.

Interverranno, inoltre, l’autore e giornalista Leonardo Mello esperto in Storia del Teatro e Drammaturgia del ‘700, l’editore Valter Colle, e l’etnomusicologa Paola Barzan dell’Università di Padova.

Oggi, il successo di questo album incoraggia la riscoperta di questo genere mai del tutto dimenticato grazie ad un attento lavoro che nasce da una prodigiosa alchimia fra ricerca d’archivio, contestualizzazione storica, ma anche da una grande capacità di rendere attuale un repertorio vastissimo e di grande magia. Un vero e proprio piccolo grande patrimonio dell’Umanità.

Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili

segreteria.casagoldoni@fmcvenezia.it tel 041 2759325.

Produzione Arte-Mide Teatro: Chiarastella Seravalle 3388673547 o Chiara Greco 3406109834

mail: artemide.teatro@gmail.com

sito: www.arte-mide.com