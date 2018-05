L’alfabeto del Teatro all’Astra di San Donà di Piave

L’alfabeto del Teatro, scritto e diretto da Marcello Chiarenza, autore anche delle scenografie, è uno spettacolo che ‘spiega’ il teatro. Prodotto dalla compagnia Pantakin da Venezia e la collaborazione del Teatro delle Arance è una produzione realizzata con il sostegno del Teatro Metropolitano Astra e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Donà di Piave.

Attraverso la narrazione attoriale, utilizzando i registri del comico e della poesia, incantati dal mondo fantastico che gli oggetti-scenografie-gioco di Marcello Chiarenza sanno creare, il pubblico sarà condotto in un viaggio carico di domande e ci auguriamo possa tornare a casa con una valigia piena di risposte.

Gli spettatori verranno accolti fin dall’atrio e poi condotti nella sala e durante tutto lo spettacolo si potrà conoscere il significato e l’origine delle parole del teatro a riconoscerne i luoghi come platea, sipario, palcoscenico, boccascena, proscenio, quinte.

A condurre per mano i nostri spettatori grandi e piccoli saranno due personaggi principali: nel ruolo della Direttrice del Teatro, l’attrice veronese Francesca Botti già ammirata al fianco di Natalino Balasso nelle produzioni realizzate dal Teatro Stabile del Veneto e nel ruolo del Regista, il sandonatese di nascita Emanuele Pasqualini attore e direttore artistico da oltre 20 anni della compagnia Pantakin di Venezia, unica compagnia teatrale dell’area della Città Metropolitana riconosciuta dal MIBACT Ministero dei Beni e Attività culturali. A coadiuvarli nella loro opera due giovani attrici, Giulia Fasan e Carla Vela Shalimar, dell’Associazione Teatro delle Arance diretta da Giovanna Digito.

La rassegna ‘La Città Teatro’ in cui lo spettacolo è inserito ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle attività teatrali all’interno del Teatro Metropolitano Astra, non solo a beneficio di un pubblico che si sta sempre di più consolidando attraverso le stagioni teatrali proposte, ma sopratutto a chi lo ha voluto vivere come esperienza emozionale in prima persona.

Con questo scopo il Teatro Astra, insieme al lavoro di Stefania Florian del Teatro delle Arance e alla Compagnia Pantakin, sono stati promotori di seminari, incontri, e workshop con personaggi di spicco come Ugo Dighero, Jacopo Fo, Simone Cristicchi, Paolo Baiocchi. Infine con questa produzione abbiamo lavorato e lavoreremo al Teatro Metropolitano Astra lasciando le porte aperte durante le prove dello spettacolo a quanti sono curiosi di vedere come nasce lo spettacolo dal vivo.

Regia di Marcello Chiarenza

una produzione PANTAKIN COMMEDIA

in collaborazione con il TEATRO DELLE ARANCE

ed il sostegno del TEATRO METROPOLITANO ASTRA di San Donà di Piave

