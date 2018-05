Fallen America. In uscita il nuovo album dei Pacino

Sneakout Records e Burning Minds Music Group hanno annunciato la firma con la band di alternative rock Pacino per la pubblicazione del loro debut album ‘Fallen America’ prevista per il 1 giugno 2018

Nati alcuni anni fa dall’incontro tra il batterista Douglas D’Este (Moofloni), il chitarrista Francesco Bozzato (Rebel Toys, Hands Off Alice) e il tastierista Bruno Zocca (Aldo Tagliapietra, Criminal Tango), i Pacino incrociano le loro diverse esperienze musicali alla ricerca di un suono istintivo e contaminato: la scelta di prediligere un synth al più tradizionale basso elettrico va proprio in questa direzione.

La successiva entrata nel gruppo di Mattia Briggi (X-Ray Life) completa la formazione. Nel 2017 il quartetto entra al Fox Studio e inizia a registrare il suo primo disco, poi mixato e masterizzato da Oscar Burato all’Atomic Stuff Recording Studio.

Track List:

01. Fallen America

02. Lately

03. Lifestyle

04. Desert Trip

05. Out Of The Cage

06. Iknusa

07. The Misanthrope

08. Under My Feet

Line-up:

Mattia Briggi: Voce

Francesco Bozzato: Chitarra

Bruno Zocca: Tastiere, Synth

Douglas D’Este: Batteria