Witek è un reporter di guerra di lunga data. Mentre è impegnato a seguire sul campo di battaglia, uno dopo l’altro, i conflitti cruciali degli anni ’90 e degli anni Zero (dal Golfo Persico ai Balcani, passando per la Cecenia e l’Afghanistan), sua moglie Anna, rimasta in Polonia, attende con non poca ansia ogni suo ritorno a casa. Di anno in anno e di guerra in guerra, Witek si dedica sempre più febbrilmente al suo lavoro e l’ansia di Anna inizia ad assumere le forme di una vera e propria ossessione…

Normalmente si parla della sindrome post-traumatica dei veterani di guerra, talmente assuefatti alla tensione, alla violenza e alle inumane pressioni a cui sono sottoposti a livello psicofisico da non riuscire, una volta rientrati dal campo di battaglia, a riadattarsi ai ritmi, alle abitudini, ai rapporti interpersonali che normalmente caratterizzano la vita quotidiana in tempo di pace. Ne scaturisce talvolta un disagio tale da spingere molti ex soldati a riarruolarsi e ad impegnarsi in nuove campagne belliche, unico contesto dove sembra loro di poter adempiere alle proprie funzioni. Con le debite differenze, sintomi analoghi si manifestano anche tra tanti giornalisti specializzati nei reportage sui conflitti armati: un mestiere encomiabile che comporta ovviamente enormi responsabilità etiche ed altrettanto enormi rischi, e che non di rado può trasformarsi anch’esso in un attaccamento quasi patologico ai propri oggetti di indagine, in una insistita e folle ricerca di situazioni estreme da osservare da vicino e fotografare con la maggiore dovizia di particolari possibile, spesso e volentieri senza riflettere sulla misura in cui si mette a repentaglio la propria esistenza e quella dei propri familiari rimasti a casa, vittime involontarie di scelte di vita altrui cui raramente si fa caso.

L’attrice e sceneggiatrice polacca Ewa Bukowska, al suo debutto nella regia, sceglie per l’appunto il punto di vista alternativo non di un veterano, non di un reporter di guerra, ma della moglie di un giornalista per il suo primo lungometraggio 53 Wars, che si ispira a un romanzo autobiografico dall’eloquente titolo di Amore di pietra. Vivere con un corrispondente di guerra, pubblicato nel 2013 dalla scrittrice polacca Grazyna Jagielska, ex compagna di un collaboratore della prestigiosa “Gazeta Wyborcza”. Una regista donna riadatta dunque le memorie di una donna per portare sullo schermo un’inedita figura femminile di moglie e madre, ben interpretata da Magdalena Poplawska (volto piuttosto noto nel cinema polacco degli ultimi anni). Le “53 guerre” del titolo sono infatti quelle osservate, nel corso degli anni, dal brillante reporter Witek nelle zone calde di mezzo globo e, specularmente, da sua moglie Anna, contemporanea Penelope che, mentre si occupa dei figli e delle faccende domestiche, vive (e lo spettatore con lei) le stesse esperienze tra le quattro mura del suo appartamento in Polonia, ma in modo mediato attraverso il filtro dei racconti e delle telefonate del marito, delle pagine dei quotidiani e dello schermo della televisione.

Durante il film siamo testimoni di una triste involuzione della protagonista: inizialmente Anna non cela una grande ammirazione nei confronti del lavoro di Witek (innegabile l’orgoglio provato nel vedere la sua firma sulle principali testate polacche), ammirazione che però cede gradualmente il passo prima a un confuso spirito di emulazione nel goffo tentativo di colmare la voragine che il marito sta scavando nella loro vita di coppia completamente sbilanciata, poi alla frustrazione, e infine a una paranoia morbosa che si gonfia e fagocita la sua esistenza proporzionalmente alle assenze sempre più lunghe e frequenti del marito, che al termine di ogni conflitto si affretta, con un’ansia non meno febbrile, a partire per un nuovo fronte. Un crescendo di ansia e tensione da thriller psicologico che, al di là di qualche nota sopra le righe come il commento sonoro fastidiosamente disturbante e le esagerate visioni da incubo che irrompono nella banale quotidianità della donna viene ben reso nella claustrofobica atmosfera della casa di Anna e Witek. Difficilmente Michael Haneke, che Ewa Bukowska definisce il suo regista di riferimento per questo suo esordio, sarebbe ricorso a procedimenti del genere, ma il televisore sempre sintonizzato su scene di bombardamenti e massacri e il telefono sempre sul punto di squillare per trasmettere notizie tragiche, immersi in una narrazione spezzata ed ellittica senza un chiaro filo cronologico sono inquietanti tramiti tecnologici che concretizzano una tensione onnipresente. I ritorni e le partenze di Witek e le attese di Anna vengono scanditi da episodi talvolta slegati tra loro e lontani nel tempo, quasi si trattasse di un’anamnesi scaturita dalla psiche della protagonista, talmente martoriata dall’angoscia da arrivare a un gesto estremo, tragico e a suo modo catartico, per mettere fine a quest’angoscia.

Il film forse avrebbe potuto chiudersi proprio su questo gesto, di cui non anticipiamo i dettagli, senza trascinarsi per l’ultima ventina di minuti, dove Anna si ritrova inspiegabilmente (unica donna!) in una clinica per la riabilitazione di reduci polacchi dall’Afghanistan. Con questo cambio totale di sfondo la narrazione si fa zoppicante e quasi grottesca, annullando quasi del tutto l’empatia che lo spettatore poteva aver provato nei confronti della protagonista nell’ora precedente. Nemmeno l’ultima scena, sin troppo didascalica, e la rappezzata risoluzione in chiusura rendono giustizia al resto della vicenda.

Nonostante questa sbavatura finale, 53 Wars presenta senz’altro un soggetto originale e di notevole interesse che supera ampiamente i confini del paese in cui è stato girato (Witek in ultima analisi potrebbe essere un reporter di un qualsiasi paese occidentale) e fornisce diversi spunti di riflessione sulle modalità con cui i conflitti armati, che ormai da anni attraverso i media entrano sistematicamente nelle nostre case spesso senza suscitare particolari emozioni, possono deformare e distruggere anche le vite di chi si trova al sicuro, a migliaia di chilometri di distanza.