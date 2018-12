A Venezia si trascorre il Natale con gioia e allegria, in compagnia di tutta la famiglia, al Teatro Goldoni, grazie a un programma speciale dedicato alle feste e organizzato dal Teatro Stabile del Veneto. I primi spettacoli saranno rispettivamente sabato 22 dicembre alle 19 e domenica 23 dicembre alle 16 e alle 19 con Christmas Special Guests della Big Vocal Orchestra: un coro formato da 200 voci canterà alcuni brani legati alla tradizione natalizia, facendo immergere il pubblico in atmosfere e ricordi magici. Si proseguirà poi con Il Lago dei Cigni mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 17 e alle 20.30, un grande classico del balletto della prestigiosa compagnia Moscow State Classical Ballet. Trenta artisti si esibiranno con alcune straordinarie stelle della danza russa, i Russian Stars, guidati dall’étoile e produttrice Liudmila Titova, magnetica presenza sul palcoscenico che condurrà con armonia e leggerezza l’intero gruppo. A Capodanno invece, lunedì 31 dicembre alle 21, si brinderà con il duo comico formato da Carlo e Giorgio in Temporary Show. Lo spettacolo più breve del mondo, che sarà replicato anche martedì 1 gennaio alle 17. La società contemporanea verrà analizzata e ne verranno smascherati vizi e virtù: la frenesia di fare tanto e rapidamente, di non fermarsi mai, di non avere mai abbastanza tempo. Ecco che allora i due irriverenti attori hanno creato uno spettacolo ad hoc, dedicato a chi è di fretta e non può perdere neanche un minuto. Infine, domenica 6 gennaio 2019 alle 16, giornata dell’Epifania, una recita dedicata ai più piccoli: Girotondo nel bosco. Racconti di piuma, di pelo e di foglia, inserito all’interno della rassegna Famiglie a Teatro. La storia, scritta e diretta da Carlo Presotto, descriverà gli animali che solitamente non sono inclusi nei film e nei libri più noti. Dal solitario ghiro al riccio spinoso, dalla gazza