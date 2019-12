8 dicembre – MUVE in festa

Domenica 8 dicembre ingresso gratuito nei Musei Civici di Venezia e al Centro Candiani di Mestre anche per i residenti della Città Metropolitana, di Mogliano Veneto e di Preganziol. L’ingresso alle collezioni è sempre gratuito per chi è nato o residente nel Comune di Venezia.

Domenica 8 dicembre tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana e di Mogliano Veneto troveranno aperte per loro le porte di: Palazzo Ducale (con anche la mostra Da Tiziano a Rubens. Capolavori da Anversa e da altre collezioni fiamminghe), Museo Correr (con anche le mostre Sabra Beauty Everywhere di Chiara Dynys e Il capitano generale da mar e doge Francesco Morosini, e il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana), il Museo di Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo, il Museo del Vetro di Murano (comprese le mostre Livio Seguso. In principio era la goccia e Leiermann di Matthias Schaller), il Museo del Merletto di Burano (con anche la mostra dei Maestri del 900 Pittura di Luce. Burano e i suoi pittori), Ca’ Rezzonico Museo del Settecento Veneziano e il Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue. Entrata gratuita anche al Centro Culturale Candiani di Mestre , che ospita l’esposizione La pesca in laguna. La collezione storica di modellini Ninni-Marella, che mostra e racconta le imbarcazioni, le attrezzature da pesca, i pescatori e la loro vita in laguna alla fine dell’Ottocento.

I 44 Comuni della Città metropolitana sono: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

L’entrata gratuita è estesa anche ai residenti dei Comuni di Mogliano Veneto e Preganziol.