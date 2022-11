A Cagliari arriva il Teatro di cittadinanza di Mattia Berto

Nell’ambito dei Lucido Festival a Cagliari a Il ridotto in questo fine settimana arriva Il Teatro di cittadinanza, guidato da Mattia Berto, un collettivo di cittadini performer che abita la città di Venezia con azioni teatrali site specific per riflettere sulle emergenze sociali e culturali della nostra epoca. L’urgenza di condividere, sperimentare e incrociare lo sguardo con altre realtà affini, negli ultimi anni ha portato il Teatro di cittadinanza fuori dalla propria isola: a Cagliari incontrerà la poetica di Lucidosottile, con cui ha in comune la volontà di parlare dei temi della contemporaneità e di animare il territorio attraverso il teatro. Il laboratorio intensivo, aperto a tutti i cittadini dai 18 anni, accoglierà un massimo di 20 partecipanti e si svolgerà da venerdì 18 novembre a domenica 20 , nei seguenti orari: venerdì 18 novembre, dalle 14 alle 19, sabato 19 dalle 10 alle 18 e domenica 20 dalle 10 alle 17 con performance conclusiva aperta . Assieme a Berto arriveranno in Sardegna i performer Stefano Schio, Barbara Tasca, Matteo Zambon e Donatella Pezzato. Per la drammaturgia Mattia Berto, artista e regista veneziano, già direttore dei teatri Groggia di Venezia e Fo di Camponogara, sarà affiancato da Arianna Novaga.