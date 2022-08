La XXVII edizione de “La Luna nel Pozzo”, festival internazionale dedicato al teatro di strada, si svolgerà da mercoledì 31 agosto a sabato 4 settembre a Caorle in un crocevia di artisti provenienti da tutto il mondo.

Eccellenze della giocoleria, dell’acrobatica, della clownerie, dell’arte circense, della musica e del teatro andranno alla conquista delle piazze e delle calli della “Piccola Venezia” in un continuo mescolarsi tra i generi e una contaminazione tra artisti e pubblico nella molteplicità e nell’internazionalità che solo i festival di questo livello possono offrire. Per la sua alta qualità artistica, “La Luna nel Pozzo” è stato inserito tra i festival di teatro di strada riconosciuti dal Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024. Saranno complessivamente diciotto le compagnie che si esibiranno in questa Edizione 2022 per un totale complessivo di oltre cinquanta spettacoli. Dall’Ucraina arriverà il pluripremiato quartetto di mimi Dekru, considerati gli eredi spirituali di Marcel Mar ceau, dall’Argentina i Cia Es con il loro magico nastro bianco; la Compañía Per Se, che porterà lo spettacolo a due “Trashedy”; Torpeza Ritmika, clown dal cuore delicato ma pronto a disturbare l’ordine del mondo; e i Mundo Costrini, un esempio prezioso di clownerie musicale. Dall’Ungheria faranno il loro ingresso a Caorle i Flame Flowers con “Waltz of Flames”, danza spettacolo ad alto livello tecnico d’abilità, mentre dalla Francia verrà la Compagnie Los Putos Makinas e dalla Germania i Circus unARTiq che presenteranno per la prima volta in Italia “Curtain Call”. Uniscono Spagna, Italia, Francia e Portogallo i membri delle compagnie Vaya e B-Side, riunite a Caorle per lo spettacolo di acrobatica “I See You”, una ballata a quattro, una mistura di circo e teatro che porterà il pubblico all’interno del modo interiore di una donna, svelando il gioco delle sue emozioni e delle sue sfumature di colore. Non saranno da meno gli artisti della nostra Penisola ovvero il trio musicale Dinamica, i Chilowatt Electric Company con “Rex” omaggio allo scienziato Tesla, Elisa di Cristofaro e il suo “Chiquitin Circus”, un circo in miniatura animato da una simpatica compagnia di puppet. Lo spettacolo di Ermelinda Coccia “Life” corre lungo il filo sottile che ci lega alla vita, un filo a disegnare delicatamente il nostro destino, lasciandoci a volte la possibilità di muoverlo come desideriamo. A far ballare il pubblico al ritmo di pop, disco e rock ci penserà la marching band Funkasin Street Band, che già il 31 agosto comincerà a far scaldare i motori del festival.

Il festival “La luna nel Pozzo” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Caorle e organizzato dall’associazione culturale Arci Carichi Sospesi di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale.

Il programma completo del Festival è disponibile

sul sito https://lalunanelpozzofestival.it.

.