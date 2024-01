A Mestre con Alessio Boni Il gioco degli dei, ispirato all’Iliade

Da martedì 23 a domenica 28 gennaio al Teatro Toniolo di Mestre è in programma per la stagione di prosa Il gioco degli dei, un testo di Francesco Niccolini liberamente ispirato all’Iliade di Omero. La drammaturgia è di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer alla loro terza esperienza insieme dopo I Duellanti e Don Chisciotte:in questo allestimento la messa in scena dell’Iliade diventa occasione per confrontarsi con i miti più antichi della poesia occidentale e la guerra di tutte le guerre. In quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato ineluttabile e da dèi capricciosi possiamo ritrovare le vite di noi contemporanei dominati dalla paura, dal desiderio di ricchezza, dall’ossessione del nemico, dai giochi di potere e da tutte le forze distruttive che ci sprofondano nell’irrazionale e rendono possibile la guerra. Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade che, come accade con la grande poesia, contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire no all’orrore. Ne sono protagonisti Alessio Boni e Iaia Forte, affiancati da Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer ed Elena Vanni. La regi a sei mani è firmata da Roberto Aldorasi – Alessio Boni – Marcello Prayer. Lo spettacolo si replica tutti i giorni alle 19,30, ad eccezione di venerdì 26 (ore 21) e domenica 28 (ore 16,30). L’allestimento è una produzione di Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo – Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 26 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Toniolo incontro pubblico con Alessio Boni e la Compagnia