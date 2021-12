A Mestre, unica data per il Veneto, Ferzaneide, il recital del regista turco

Ferzaneide è un racconto intimo e sentimentale attraverso i ricordi, le opere e la vita del regista di Mine Vaganti, Le fate ignoranti, Rosso Istanbul e tanti altri capolavori cinematografici. Giovedì 2 dicembre dalle 19,30 sul palcoscenico del Teatro Toniolo di Mestre Ferzan Ozpetek ci accompagnerà tra i suoi sentimenti per la vita, tra i luoghi della sua passione artistica, tra le storie e i miti che continuano ad emozionare milioni di spettatori. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di questo straordinario autore, alla scoperta del coraggio, dell’amore e del fascino che contraddistinguono la sua arte “In un periodo di sconcerto e sospensione, come è stato l’anno trascorso a seguito della pandemia, insieme al produttore Marco Balsamo ho deciso di impegnarmi in prima persona per lanciare un segnale di ripresa di un settore che ha bisogno di sostegno e soprattutto di fiducia-spiega il regista – Nei prossimi mesi porterò ancora Ferzaneide in date sparse qua e là in giro per l’Italia, sul palco ci sono io, io solo, ad incontrare il pubblico . Nell’amore, nell’amicizia, nello stupore, in tutti quei gesti e luoghi illuminati dalla passione. Negli anni ho sposato molte cause all’insegna del coraggio. Coraggio. Forse in questa parola è racchiuso il senso di quello che dirò sera dopo sera. Il coraggio di inseguire i propri sogni. Il coraggio di sfidare i pregiudizi. Il coraggio di essere felici. E sperare di tornare ad esserlo di nuovo. A teatro, al cinema, ai concerti, ai musei. Ovunque”

Informazioni sul costo del biglietto: intero 31.90€, ridotto 28.60€, abbonati prosa 24.20€.

Apertura biglietteria Teatro Toniolo dalle 15 alle 19, tutti i giorni escluso il lunedì oppure online su Vivaticket

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Informazioni, https://www.comune.venezia.it/it/content/cultura-venezia