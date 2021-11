Sarà il trevigiano Giulio Casale a inaugurare venerdì 5 novembre alle 21 con il concerto – reading Lettere da Lontano la stagione del Teatro Busan di Mogliano. Sulle orme di una canzone di Enzo Jannacci, Lettera da lontano, il musicista e scrittore ha immaginato che per superare il difficile periodo della pandemia , si potesse ricominciare a scrivere delle lettere. In Lettere da lontano, voce e chitarra entrano in scena assieme alla parola letta e recitata, creando un’alternanza tra musica e teatro. Interessante e vario il repertorio: Casale alterna canzoni e letture di autori diversi (tra gli altri Hemingway, Brodskij, Pasolini) dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere, tutto da ascoltare. La messa in scena si sofferma sui concetti di distanza e solitudine, che Casale esplora e racconta con ironia e malinconia, alternando voce e chitarra come nella miglior tradizione di teatro-canzone gaberiana. La direzione artistica è del regista Giuseppe Emiliani che ha approntato un cartellone ricco di ben dieci appuntamenti percorso dall’intenzione di intercettare le più diverse fasce di pubblico. Ottavia Piccolo proporrà Cosa nostra spiegata ai bambini” di Stefano Massini , Margherita Mannino sarà interprete di Fino a quando la mia stella brillerà – Storia di Liliana Segre. Per i più piccoli all’Epifania Anna Valerio proporrà “Nina delle stelle puoi salvare il mio pianeta?“. E ancora il recital di Virginio Gazzolo ispirato alla Vita Nuova di Dante Alighieri e il Macbeth al femminile di Susanna Costaglione. Fra febbraio e marzo,poi, SuperGinger! con Anna De Franceschi , La Gloria – di Giuseppe Berto con Alberto Fasoli e Cantautorando , concerto spettacolo dei più grandi successi italiani dela canzone d’autore italiana. La Biglietteria del Teatro Busan è aperta nei giorni feriali dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30 e la domenica pomeriggio. La prevendita dei biglietti per gli spettacoli della stagione è già iniziata.