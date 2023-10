A Monserrato (Cagliari) il docufilm Il trauma del testimone di Taya Zubova

Mercoledì 11 ottobre alle 19,30 a Monserrato (Ca) per iniziativa della FICC- Federazione Italiana dei Circoli del Cinema con la collaborazione del Cinit Cineforum Italiano nello spazio Sirio Sardegna Teatro viene proiettato il docufilm Il trauma del testimone di Taya Zubova. La regista ha raccolto una serie di storie di russi contrari alla guerra con l’Ucraina costretti a fuggire dal loro paese dopo lo scoppio del conflitto. Nonostante le tante difficoltà incontrate ciascuno di loro, pur avendo sperimentato perdite e traumi, continua a lottare per un futuro in cui non ci sia il terrore di essere incarcerati per una delazione o mandati al fronte a combattere una guerra criminale. Si sono portati dietro dall’amata Russia ciò che davvero conta, misericordia, dignità e libertà. Dopo la proiezione è in programma l’incontro con la regista. Interverranno Marco Asunis, presidente FICC, Massimo Tria, critico cinematografico collaboratore della rivista Cabiria studi di cinema edita dal Cinit, nonché docente di lingua russa all’Università di Cagliari, Francesca Lazzarin, interprete di lingua russa e cantante, Tonino Macis musicista.