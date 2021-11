A Napoli al Ridotto del Mercadante debutta Occidente

La programmazione del Ridotto del Mercadante prosegue dal 10 al 14 novembre con lo spettacolo Occidente, testo di Dario Postiglione e regia di Giuseppe Maria Martino: si tratta del primo dei tre spettacoli vincitori della prima edizione del Premio Leo de Berardinis Under 35 edizione 2021, il progetto promosso nel 2021 dal Teatro di Napoli a sostegno delle giovani compagnie e artisti della Campania. L’allestimento, presentato dal Collettivo Bestand, è una produzione del Teatro di Napoli–Teatro Nazionale in collaborazione con Casa del contemporaneo. La storia propone una singolare riflessione sulle nevrosi dell’uomo contemporaneo e le sue inquietudini verso un futuro insondabile, pericoloso, in cui desideri e bisogni sono gestiti da algoritmi perfettamente integrati nella vita quotidiana..Ne sono protagonisti tre personaggi dalle mille sfaccettature: Vittorio,a vent’anni un poeta affermato, si ritrova a quaranta sceneggiatore di spot e serie ma schiavo degli antidepressivi; Simone è un giovane musicista che, causa un cataclisnma, non ha mai visto la luce e suona in streaming le frequenze sismiche componendo in freestyle,Nel loft in cui vivono, la voce dell’interfaccia Dira alterna promozioni a versi di un poeta persiano dell’XI secolo.Tra speranze terminali e barlumi di violenza, l’umanità del vecchio Occidente abita a suo modo un’ipermodernità snervata, in cui le azioni sono atti mancati e la verità una nota a margine dell’artificio. Gli interpreti sono Giampiero De Concilio, Francesca Fedeli, Darioush Forooghi, Rebecca Furfaro. Le scene sono di Sara Palmieri, i costumi di Deborah Linguiti, le proiezioni di Pietro Di Francesco, il sound design di Giulio Nocera, il light design di Sebastiano Cautiero.

