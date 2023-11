Cultura green, ecologia e nuovi immaginari ecologici nella cinematografia. Questi alcuni dei temi affrontati nel convegno internazionale Sguardi verdi. La riflessione ecologica nell’animazione cinematografica, che prende avvio da un progetto di ricerca biennale (2022-2024), coordinato dalla prof.ssa Rosamaria Salvatore del Dipartimento dei Beni Culturali.

L’obiettivo è mappare il modo in cui il tema ecologico viene espresso nell’animazione cinematografica contemporanea, considerando l’impatto di forme e modelli impostati da cineasti autorevoli, quali Hayao Miyazaki, Bruno Bozzetto e Frédéric Back, ma testimoniando anche il dialogo sempre più vivace che si instaura tra questo cinema e molte altre aree disciplinari.

Il convegno, che gode del sostegno del CINIT – Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica, si tiene a Padova nei giorni 6 (Sala Sartori, Palazzo Liviano – ore 15.00) e 7 novembre (Sala Paladin, Palazzo Moroni – ore 9.00)

Dopo i saluti istituzionali di Giovanna Valenzano, Direttrice Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica, Alessandro Faccioli, Presidente corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, Paola Dessì, Presidente corso di laurea in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, e Rosamaria Salvatore, coordinatrice del progetto Sguardi verdi. La riflessione ecologica nell’animazione cinematografica: modelli narrativi e divulgazione della cultura green, si avvicenderanno importati contributi sul tema.Interverranno, fra gli altri: Sean Cubitt (University of Melbourne, Australia) Re-animation: ecocritique’s material-aesthetics problem(online) ; Christian Uva (Università Roma Tre) Animazione e tecnologia: per uno sviluppo sostenibile tra scienza, arte e guerra ; Giacomo Ravesi (Università Roma Tre) Natura morta su pellicola. Animazione sperimentale e nuovi immaginari ecologici; Roberta Novielli (Università Ca’ Foscari) Il tema ecologico nell’animazione giapponese contemporanea

Nella mattinata di martedì 7 novembre è in programma una tavola rotonda con i coordinatori dei Gruppi di lavoro CUC (Consulta Universitaria del Cinema) di “Animazione” ed “Ecocinema e sostenibilità” Alessia Cervini (Università degli Studi di Palermo) (online) , Paolo Carelli (Università Cattolica del Sacro Cuore) , Christian Uva (Università Roma Tre) e Cristina Formenti (Università degli Studi di Udine),

La Masterclass coordinata da Marco Bellano, sarà aperta al pubblico:

Michael Dudok De Wit, premio Oscar per Father and Daughter.

Introduce Andrijana Ruzic (ricercatrice indipendente)