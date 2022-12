A Palermo prende corpo il progetto di un Museo dedicato alla coppia Franchi – Ingrassia

Un interessante seminario in occasione del centenario della nascita dell’artista Ciccio Ingrassia si è svolto presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia. Il seminario fa parte di un ciclo di eventi che Uicc ed il Cinit organizzano a Palermo in collaborazione con il Cineclub Cinematocasa, l’Ordine dei Giornalisti di Palermo e il Museo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. L’incontro formativo dal vivo a cui hanno partecipato da remoto anche decine di iscritti da tutta Italia ha coinvolto l’autore e regista Leopoldo Santovincenzo, figura chiave del programma Rai Wonderland e selezionatore per la Rai dei film destinati al palinsesto. Sono intervenuti Daniele Clementi Presidente della UICC – Unione Italiana Circoli Cinema, Massimo Caminiti, Presidente del Cinit-Cineforum Italiano, associazioni nazionali di promozione della cultura cinematografica, il giornalista Franco Verruso e Giuseppe Li Causi, cultore del duo siciliano. Ha portato il saluto anche Roberto Gueli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Il dibattito è stato moderato da Massimo Di Martino, Presidente del Circolo del Cinema Uicc Cinematocasa. Nel corso del seminario sono state consegnati dei riconoscimenti per l’impegno profuso alla memoria dei due artisti, consistenti in delle targhe, a Franco Verruso e Giuseppe Li Causi. Alcuni brani di Franco Franchi a cui si attribuiscono una sessantina di canzoni, stati cantati dal musicista palermitano Marcello Mandreucci. Prende sempre più forma, infine, il progetto per la realizzazione di un Museo dedicato alla coppia di artisti comici siciliani a Palermo. Per ricordare l’anniversario della nascita di Ingrassia è stato emesso nei mesi scorsi un francobollo con le immagini dei due comici che può essere richiesto negli uffici postali.