In occasione dei cento anni della nascita di Ciccio Ingrassia ed i trenta della morte di Franco Franchi, l’Ordine dei giornalisti della Sicilia dedica alla celebre coppia palermitana un convegno in programma mercoledì 28 dicembre alle ore 10 presso la sede di via Bernini.

Nell’ambito della iniziativa, promossa , dal Cinit – Cineforum Italiano assieme all’Unione Italiana Circoli del Cinema e dal Ministero della Cultura, verranno premiati Franco Verruso e Giuseppe Li Causi per il loro prezioso impegno nella ricostruzione e nella divulgazione della storia del cinema italiano.

Saranno presenti, anche il regista Rai, Leopoldo Santovincenzo e il presidente dell’Ordine di giornalist,i Roberto Gueli.

A coordinare l’incontro, Massimo Di Martino del cineclub palermitano “Cinematocasa” e il presidente dell’UICC, Daniele Clementi; per il CINIT porgerà un saluto il presidente Massimo Caminiti.

Lo scorso 9 dicembre a Monreale in provincia di Palermo, per ricordare i due attori, nella ricorrenza di questo doppio anniversario, in via Salita Caputo è stato installato un pannello in ceramica realizzato da “Le ceramiche di Bisanzio”.