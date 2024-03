A Porcari (Lu) Giornata dedicata a don Milani

Don Milani davanti e sullo schermo è il tema del dibattito in programma a Porcari (Lucca) nel Palazzo di Vetro in piazza Orsi venerdì 22 marzo alle 18. L’incontro, cui interverranno come relatori Marco Vanelli, vicepresidente del Cinit Cineforum ìItaliano e direttore della rivista Cabiria Studi di Cinema, don Alessandro Andreini (Comunità San Leolino) docente di Catholicism presso la Gonzaga University di Firenze e Vito Rosso, presidente Acec Toscana, apre la Giornata dedicata a Don Milani promossa dal Cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca con il sostegno della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e del Comitato per il centenario della nascita del sacerdote. In serata alle 21,15, preceduta da un’introduzione di Marco Vanelli, è in programma ad ingresso gratuito la proiezione del film Un prete scomodo (1975) di Pino Tosini con Enrico Maria Salerno nei panni del presbitero. È la storia del Priore di Barbiana, la parrocchia dove don Milani venne trasferito per punizione: lì fondò una scuola gestita con un metodo teso al recupero dei ragazzi più sfortunati.