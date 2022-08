A Roana dal 25 al 28 agosto torna il teatro di strada con il CUCUFESTIVAL

Torna anche quest’anno nel comune di Roana e nelle sue suggestive frazioni il “CUCUFESTIVAL”, manifestazione internazionale dedicata al teatro di strada giunta alla sua 12a edizione, promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata dall’Associazione Culturale Arci Carichi Sospesi con la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni che compongono questa porzione dell’altopiano di Asiago (Vicenza), abitato fin dal Medioevo da popoli di etnia cimbra.

Da giovedì 25 a domenica 28 agosto, le piazze e le vie di Roana, Mezzaselva, Cesuna, Canove, Tresche Conca, e Camporovere, si trasformeranno in palcoscenico per ospitare artisti provenienti da tutto il mondo che incanteranno cittadini e turisti con spettacoli di mimo, teatro, acrobatica, clownerie, giocoleria e musica. «Quest’anno abbiamo voluto concentrare gli appuntamenti principali nelle piazze delle frazioni che compongono il nostro comune, in modo da poter dare un nuovo respiro anche a tutte quelle attività economiche che in questi due anni sono state penalizzate dalla pandemia. – dichiara Giulia Mosele, Assessore al Turismo del Comune di Roana- Anche nel 2022 la manifestazione si svolge a fine agosto per incentivare chi è già ospite da noi a rimanere qualche giorno in più». Dall’Ucraina arriveranno sull’altopiano i Dekru, pluripremiato quartetto di mimi, che si esibirà in “Anime Leggere”, un viaggio pieno di risate nella commedia della vita .

Dalla Spagna, i Cia Es, con lo spettacolo “Tei Tei”, faranno scoprire al pubblico come un nastro bianco possa diventare strumento di scoperta di un percorso da abitare e trasformare attraverso l’immaginario dell’astrazione. Una vita, un quadro, dei limiti, alcuni scelti, altri imposti, saranno al centro della performance della compagnia francese La Double acCroche, in cartellone con “A Travers…”

Il duo italo-argentino della Compagnia ZeC, con il work in progress “Seguime”, ci faranno viaggiare alla ricerca di più semplicità, più ascolto del mondo che ci circonda, e più discernimento per contemplare la bellezza della natura. Selvaggia Mezzapesa con “Cuore Matto”, Acqualta Teatro con gli “Equilibri” , Alì Akbar Rahati Nover, campione mondiale di flowerstick, classico attrezzo di giocoleria importato dalla Cina circa 200 anni fa, con “Evergreen” e Giulio Lanzafame con “Yes Land” sono gli artisti italiani presenti al festival.

Ingresso libero e gratuito

