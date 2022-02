Il Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia ospiterà il prossimo lunedì 21 febbraio, a partire dalle 15.00, l’incontro “La Lingua Madre #ItalianoTrapassatoFuturo“, un pomeriggio di intrattenimento, lavoro e confronto organizzato da AIIC Italia (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia) in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia – Campus Treviso per riflettere senza pregiudizi sullo stato di salute della nostra lingua. Interverranno voci del mondo accademico, della scienza e della ricerca, della cultura e della musica rap, del giornalismo e dell’economia.

La kermesse verrà guidata da Paolo Di Paolo, romanziere, saggista e conduttore di Radio3 Rai (La lingua batte) e dalla sociolinguista italo-ungherese Vera Gheno. Tra i numerosi ospiti, Corrado Augias, scrittore e giornalista, Marco Cavaleri, medico dell’EMA, Igiaba Scego, scrittrice, Alberto Toso Fei, scrittore e giornalista, Francesco “Kento” Carlo, rapper, Dacia Maraini, scrittrice, Elti Cattaruzza, fisico, Daniele Mazzacani, economista.

La “Lingua Madre #ItalianoTrapassatoFuturo” è un festival pop che vuole chiamare a uno sforzo collettivo di riappropriazione moderna, creativa e spigliata della lingua italiana. Si tratta di un’operazione etica, estetica, democratica ed economica. Perché la lingua madre è l’elemento che unifica la comunità dei parlanti, l’unico vero documento che accompagna ovunque tutti noi dovunque la vita ci porti. L’uso vitale della lingua, al di là del dato culturale, è un vettore di democrazia e di inclusione sociale, è uno strumento imprescindibile di comunicazione pubblica onesta e trasparente. Di questo, e di molto altro, si parlerà a “La Lingua Madre”, partendo dall’idea che la lingua italiana di per sé sta benissimo, ma l’uso che se ne fa è limitato e limitante.

L’intero evento, trasmesso anche in diretta streaming, sarà orchestrato da una regia dinamica, alternando momenti live, interviste dal vivo o da remoto, interventi singoli o multipli, contributi video e autoriali. Sarà disponibile l’interpretazione simultanea in Inglese, Francese e – grazie ad ANIOS – in Lingua dei Segni Italiana. “La Lingua Madre #ItalianoTrapassatoFuturo” è organizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europe.

Info e programma completo su www.lalinguamadre.com