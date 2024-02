A Venezia “Incassa con classe!”, il teatro di cittadinanza in banca

Dal tribunale alla banca, per il laboratorio di teatro di cittadinanza diretto da Mattia Berto in pieno svolgimento al Teatro Goldoni per iniziativa del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, nuova location per la seconda performance dell’annata 23-24: domenica 25 febbraio alle ore 16.00 e alle ore 18.30 sarà Palazzo Nervi-Scattolin, sede di Intesa Sanpaolo, ad ospitare i cittadini performer del laboratorio che approfondiscono il rapporto tra Venezia e il denaro attraverso la figura del personaggio shakespeariano Shylock. La sopravvivenza economica e sociale nella città è il tema di questa seconda performance ambientata nella filiale di Campo Manin e intitolata Incassa con classe!.

“Come nelle migliori commedie di Goldoni metteremo in piazza, anzi in Banca, i conti del mese. E sicuramente ne vedremo delle belle” dichiara in una nota il regista Mattia Berto. “È con piacere che apriamo la nostra filiale di Campo Manin ad una performance che racconta in forma teatrale una tematica che riguarda tutta la collettività, offrendoci l’opportunità di far vivere ai veneziani i nostri spazi come luogo di aggregazione e di condivisione” commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. I costumi sono di Ildo Bonato, la ricerca drammaturgica di Arianna Novaga con i cittadini- attori del laboratorio, le foto di Giorgia Chinellato e i video di Giuseppe Drago.

L’evento è gratuito e per partecipare è sufficiente prenotarsi su EventBrite al link https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/917__5_incassa_con_classe__sopravvivenza_economica_e_sociale_nella_citt_#acquista