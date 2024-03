A Venezia mostre, incontri e rassegne teatrali per Eleonora Duse

A cento anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, l’insediamento del Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura per celebrare questo anniversario apre una stagione di celebrazioni in tutta Italia. A Venezia l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini custodisce l’Archivio Duse, la collezione più completa di documenti sulla vita e sull’arte della grande attrice italiana: la più significativa e cospicua è sicuramente quella della nipotedi Eleonora Duse, Eleonora Ilaria Bullough, Sister Mary Mark, che risale al 1968. Nei prossimi giorni nell’Isola di San Giorgio sarà riaperta al pubblico la Stanza Duse (inaugurata nel 2011) con un nuovo allestimento dedicato all’approfondimento delle modalità con cui venne accolto nel mondo il teatro di Eleonora Duse , visite su prenotazione tramite visitcini.it. Nel frattempo è in corso a Casa Carlo Goldoni, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, un ciclo di incontri, le cui prossime date sono il 19 marzo con il corto “S’io ti fiammeggio nel caldo amore” di Paola Bigatto e Marianna Zannoni; il 26 marzo e il 9 aprile con la presentazione dei volumi “La locandiera. Da Maddalena Marliani a Eleonora Duse” di Marzia Pieri e Giulia Tellini e “Storia della recitazione teatrale. Dal mondo antico alla scena digitale” di Claudio Vicentini.

Nella stessa cornice di Casa Goldoni è possibile visitare “Eleonora Duse 1858 – 1924”, un progetto espositivo e didattico, promosso dall’Istituto per il Teatro e il Melodramma, di prossima apertura presso l’Istituto italiano di cultura di Parigi.

Nel 2024 l’Istituto per il Teatro e il Melodramma promuove anche in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, la rassegna teatrale “Dall’archivio alla scena” che si terrà allo Squero dell’Isola di San Giorgio dal 16 maggio al 14 giugno. Per l’occasione, l’Istituto ha lavorato con le attrici che saranno protagoniste della rassegna: con Sonia Bergamasco, che intende tracciare un ritratto di Eleonora Duse attraverso la voce di altri artisti, testimoni illustri della sua arte (16 maggio); con Lucia Poli, selezionando un gruppo di lettere tra la grande attrice e Giovanni Papini (28 maggio); con Elena Bucci, infine, grazie a un lavoro di scavo nell’archivio tra lettere e testimonianze (11 giugno). Partecipano alla rassegna con i loro allievi anche le più prestigiose scuole di teatro italiane l’Accademia dei Filodrammatici, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni – Teatro Stabile del Veneto.

Al centro di tutte le iniziative veneziane dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma, sarà infine la mostra “Eleonora Duse. Mito contemporaneo” che si aprirà il 29 giugno a Palazzo Cini e sarà visitabile fino al 13 ottobre 2024. A prendere la scena saranno in particolare gli abiti dell’attrice conservati nell’archivio. Si tratta di modelli di alta sartoria, perfettamente conservati.

“Grazie alla varietà e alla ricchezza della documentazione conservata nell’Archivio è ora possibile lavorare su più linee di ricerca – spiega ,Maria Ida Biggi, direttrice dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma, – Le celebrazioni si muovono quindi con un duplice intento: da un lato coinvolgere il grande pubblico dall’altro fornire nuovi approfondimenti agli studiosi che tengano conto di una lettura rispettosa e corretta dei documenti”.