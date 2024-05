A Venezia per Dall’Archivio alla scena gli allievi della scuola Paolo Grassi sul palco per “In viaggio con la Duse”

Dopo l’inaugurazione con lo spettacolo di Sonia Bergamasco, prosegue nell’auditorium, Lo Squero nell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia la rassegna Dall’archivio alla scena, nata dalla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini e il circuito Arteven. Venerdì 24 maggio alle ore 19 all’auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore andrà in scena In viaggio con la Duse, una produzione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano per la regia di Massimo Navone.

Lo spettacolo che i giovani attori e attrici della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano porteranno in scena il 24 maggio nasce dunque dal confronto con il mito della grande interprete. In In Viaggio con la Duse ritroviamo le atmosfere del teatro all’antica italiana con compagnie divise fra sacrifici e difficoltà su cui, però, svetta l’ebbrezza dell’incredibile successo mondiale di Eleonora Duse senza eguali nella storia del teatro. Seguendola nello spettacolo si rivivrà poi il passaggio nevralgico al Novecento immersi nel clima incandescente delle avanguardie, si resterà sgomenti davanti al devasto della guerra, si combatterà per ricostruire un futuro con le armi pacifiche del teatro e della cultura. Dalle lettere intrise di passione, dai frammenti di biografia, dalle battute rubate a Ibsen e D’Annunzio, dall’estemporaneità delle improvvisazioni nasce una drammaturgia collettiva per dare un futuro al teatro dopo la tragedia della prima Guerra Mondiale: un sogno ad occhi aperti che si nutre dall’immaginario di nuove generazione di interpreti che si affacciano al teatro. In scena troveremo, infatti, Riccardo Avramo, Marco Barriera, Agata Bervini, Giovanni Bruno, Michelangelo Canzi, Giorgia Cribiù, Vincenzo Di Giovanni, Pietro Landini, Cinzia Lorelli, Sara Manzoni, Maria Nicolì, Bianca Ponzio, Giulia Maria Prevedello, Stefano Pugliese, Alessandro Russo, Mario Sagone. Lo spettacolo è una coproduzione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e del Teatro Miela-Bonawentura di Trieste. Prossimi appuntamenti: martedì 28 maggio S’io fossi davvero poeta. Eleonora Duse e Giovanni Papini, recital di e con Lucia Poli; giovedì 30 maggio Il baule dei mistici. Una ricerca sulla spiritualità di Eleonora Duse degli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.