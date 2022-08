Sabato 27 agosto 2022, alle ore 19, l’attore Michele Tonicello e il musicista Giovanni Frison hanno portato in scena BumBumFritz – Testi naufraghi e Musica Elettronica. A seguire, alle ore 21,30, Teatro Guascone di Pisa ha presentato lo spettacolo Cabaret Mistico, con Andrea Kaemmerle e la musica dal vivo di Andrea Barsali e Roberto Cecchetti.

L’evento fa parte della VI edizione del festival di teatro popolare BE POPULAR. La rassegna è organizzata dalla compagnia Stivalaccio Teatro e fa parte del cartellone “Vicenza estate 2022 – cultura, spettacoli, divertimento”, promosso dal Comune di Vicenza con il sostegno di Agsm Aim. L’edizione di quest’anno valorizza alcuni degli angoli più suggestivi di Vicenza. Gli eventi, infatti, si svolgono presso l’antico Palazzo da Schio, in centro a Vicenza, dove il pubblico è accolto all’interno del meraviglioso cortile cinquecentesco.

L’esperienza si concluderà oggi, domenica 28 agosto, con la restituzione itinerante per le vie del centro città, aperta a tutta la comunità cittadina. L’ evento musicale BumBumFritz – Testi naufraghi e Musicaelettronica, di e con Michele Tonicello, anima della giovane compagnia Matricola Zero e tra i migliori giovani talenti diplomati all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto, e Giovanni Frison, musicista diplomato in composizione e musica elettronica al conservatorio A. Pedrollo di Vicenza porta in scena l’incontro tra l’attore BumBum e il musicista Fritz che hanno deciso scrivere insieme delle canzoni. Canzoni non cantate, ma recitate. Canzoni intime, autoironiche, distaccate ma disponibili e divertenti. Luci stroboscopiche, suoni a palla e parole per perdersi, riconoscersi e provare un po’ di nostalgia. La serata proseguirà alle 21.30 con la scanzonata comicità di Teatro Guascone nello spettacolo Cabaret mistico, con Andrea Kaemmerle e la musica dal vivo di Andrea Barsali e Roberto Cecchetti. Il cabaret d’autore incontra la filosofia, grazie all’idea di unire senso del ridicolo, senso del comico, senso del sacro, senso del buono, senso del filosofico, senso dell’osceno, in un unico spettacolo al quale partecipare con tutti i sensi.