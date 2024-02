A Vicenza con “Diritto al cuore” va in scena la tragedia del popolo palestinese

Secondo appuntamento al Teatro San Marco di Vicenza della 33° edizione del Festival Nazionale “Maschera d’Oro” organizzato dalla Federazione Italiana teatro amatoriale del Veneto al Teatro San Marco. Sabato 10 febbraio alle 21 va in scena “Dritto al cuore”, testo scritto da Patrizio Cigliano alcuni anni fa, messo in scena dalla compagnia Teatro del sorriso di Ancona, nel 2019, che porta sul palcoscenico la tragica realtà della guerra mediorientale, che infuria nella striscia di Gaza dallo scorso ottobre. Nella penombra di una cella un colonnello israeliano interroga un palestinese accusato di terrorismo: la regia di Giampiero Piantadosi e l’interpretazione di Ettore Budano e Fabrizio Ilacqua consentono allo spettatore di andare oltre alla rappresentazione dell’interrogatorio tra il soldato e il suo prigioniero, per scoprire, a poco a poco, che con il nemico ci sono pensieri in comune e sguardi rivolti verso uno stesso orizzonte. Un testo intenso, importante, soprattutto oggi, per quanto sta accadendo, sul quale si confronteranno anche gli studenti delle scuole superiori vicentine nell’ambito del concorso di critica “La Scuola e il Teatro”.porta sul palcoscenicoi La compagnia marchigiana è alla sua prima partecipazione al Festival. Nei suoi quasi trent’anni di attività ha proposto un repertorio di grande varietà e di impegno, dando notevole spazio anche a testi meno frequentati, sia in vernacolo che in lingua, a lavori di teatro civile e ad autori contemporanei. Prossimo appuntamento del festival sabato 17 febbraio: in cartellone “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di Rosario Galli, compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma, regia di Enzo Ardone.

Info: www.fitaveneto.org e su Facebook.

Biglietti: interi 12 euro; ridotti 10 euro..

La Maschera d’Oro è organizzata da Fita Veneto con il sostengo di Regione del Veneto, Provincia, Comune e Confartigianato Imprese Vicenza e il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Cultura.