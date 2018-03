A Villa Pisani la mostra ‘Paesaggio. Antiche Memorie e Sguardi Contemporanei’

Saranno oltre cento tra fotografie e dipinti articolati in quattro diverse sezioni – una collettiva di alcuni tra i più riconosciuti fotografi contemporanei, una sezione dedicata al paesaggio della Riviera del Brenta nel secolo scorso, gli affreschi settecenteschi della Villa e un’installazione ‘immersiva’ e multisensoriale – le opere esposte nel Museo di Villa Pisani a Stra (Venezia) nella mostra Paesaggio. Antiche Memorie e Sguardi Contemporanei promossa dalla Direzione del Polo Museale del Veneto e organizzata e realizzata da Munus, concessionaria dei servizi museali al Museo Nazionale di Villa Pisani.

Villa Pisani, inserita in un contesto costruito dall’uomo, costituisce il luogo ideale in cui stimolare una riflessione multidisciplinare sul paesaggio, offrendo al visitatore di vivere un’esperienza multisensoriale con livelli percettivi differenti, offerti dalle diverse tipologie paesaggistiche presenti, come il boschetto Ottocentesco e il giardino Settecentesco, dotato di un labirinto tra i più belli d’Europa. La sezione contemporanea della mostra, realizzata in collaborazione con il CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo – riunisce oltre venti tra i più importanti protagonisti italiani della fotografia contemporanea che raccontano con le immagini evoluzione e mutamenti del paesaggio italiano negli ultimi 80 anni.

La seconda sezione è costituita dalle opere provenienti dalla Fondazione Mazzotti di Treviso e raccoglie fotografie degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso che ritraggono paesaggi lungo le rive del fiume Brenta, da Padova a Venezia. Trentotto dipinti di Giuseppe Zais (1709 – 1784) di paesaggi settecenteschi esposti in alcuni saloni al Piano Nobile di Villa Pisani costituiscono la sezione della mostra dedicata al XVIII secolo.Il percorso espositivo si conclude nella ‘Coffee House’ settecentesca, immersa nel parco della Villa, che ospita un’installazione emozionale incentrata sul concetto della ‘finestra sul paesaggio’.

Orario di apertura e biglietti

L’ orario di apertura è il seguente :dal 30 marzo al 30 settembre dalle 9.00 alle 20.00;dal 1° ottobre al 31 ottobre dalle 9.00 alle 18.00; dal 1° al 4 novembre dalle 9.00 alle 17.00 Chiuso il lunedì

Biglietti Villa, parco e mostra Intero € 10,00; Ridotto € 7,50 (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni)Parco e mostraIntero € 7,50; Ridotto € 5,00 (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni) Gratuito per cittadini UE fino ai 18 anni Biglietto unico Residenti Riviera del Brenta € 5,00

Informazioni: ​Mostra: 049.502270 – Prenotazioni: 041.2719019 www.villapisani.beniculturali.it; www.munus.com