Al Cittadella GeoFilmFestival opere da Italia e Francia

A Cittadella(Pd) giovedì 28 dicembre alle 20,45 la terza serata della 4a edizione del GeOFF – CittadellaGeoFilmFestival, manifestazione concorso organizzata dall’Associazione Officina delle Idee con il patrocinio e sostegno, fra gli altri, anche del Cinit Cineforum Italiano, presso la Sala Auditorium Torre di Malta in Via Stradella del Cristo. Saranno proiettati i film Horizon del regista Daniele De Muro (Italia), En ce jardin di Natacha Boutkevitc (Francia), Oasi urbana di Alessia Campoli (Italia)“ Il GeOFF assegna il Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth”:sino ad agosto del 2024 saranno proiettati ben 40 film/corti appositamente selezionati che racconteranno i tanti aspetti e le mille sfaccettature del mondo green. L a serata di Gala e Premiazioni è in programma il 26 settembre 2024. Gli spettatori della serata potranno esprimere il loro parere sui film votando direttamente in sala, grazie a VOTAPP, applicazione, disponibile per smartphone Android e Ios, realizzata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Barsanti di Castelfranco Veneto.