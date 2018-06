Una delle principali caratteristiche del film Call Me by Your Name di Luca Guadagnino è il fatto di aver saputo cogliere le atmosfere di ogni luogo e trasmetterle al pubblico.

Tour in bicicletta sulle tracce di Call Me by Your Name – Piazza Trento e Trieste

Ore 9.30: partenza per il Laghetto dei Riflessi e per i Fontanili (rientro a Crema verso le ore 13.00)

Ore 10.00: partenza per la Villa Albergoni di Moscazzano (rientro a Crema verso le ore 13.00)

POMERIGGIO

Ore 14.30: partenza per il Laghetto dei Riflessi e per i Fontanili (rientro a Crema verso le ore 18.30)

Ore 15.00: partenza per la Villa Albergoni di Moscazzano (rientro a Crema verso le ore 18.30)

Ore 19.00 Aperitivo in Jazz – Piazza Duomo

MARTA ARPINI “FOREST LIGHT”

Marta Arpini – voce, composizioni, Eduardo Cardinho – vibrafono, Massimo Imperatore – chitarra, Mauro Cottone – contrabbasso, Giacomo Camilletti – batteria

Ore 21.30 Proiezione film – Piazza Duomo

CALL ME BY YOUR NAME regia di Luca Guadagnino – drammatico, Italia, Francia, USA, Brasile, 2017 – ‘132 – v.o. inglese con sottotitoli in italiano

E’ il Circolo Arci di San Bernardino, un quartiere di Crema, a fare da sfondo alla scena della festa. Sul retro di un basso edificio della prima metà del ‘900 appare un cortile, con una pista da ballo d’altri tempi, delimitata da delle quinte in muratura. Tavolini e sedie in ferro battuto bianche, un palchetto per i dj con i vinili o la musica dal vivo. Qui il tempo sembra essersi fermato. Basta qualche luce appesa, il buio, la musica giusta e il gioco è fatto.

Per sabato 30 giugno a partire dalle ore 21.30 fino alle 2 del mattino il Crema Film Festival ha organizzato una festa, aperta al pubblico, per rivivere le atmosfere sognanti del film, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo. L’abbigliamento anni ‘80 sarà d’obbligo e non verranno tralasciati i particolari: i cocktail dell’epoca, il dj con vinile che già suonava in quegli anni e che ha vissuto di persona quella particolare energia.