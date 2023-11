Martedì 31 ottobre alle 21 al Cinema Dante di Mestre sarà inaugurata la ottava rassegna di Quarta Parete , intitolata Sopra le Righe, e dedicata a un cinema che rompe gli schemi . Per la serata di Halloween, sarà proposto il cult comedy horror The Rocky Horror Picture Show (1975, v.o sott. ita) di Jim Sharman, diventato nel tempo simbolo amatissimo della rivoluzione sessuale degli anni Settanta. L’ ingresso alla proiezione, come sempre, è libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili; un aperitivo informale aprirà la serata. . Per scoprire ulteriori dettagli sui prossimi appuntamenti della rassegna, è possibile visitare i canali Instagram e Facebook del collettivo, che vengono costantemente aggiornati.

Quarta Parete nasce da UDU Venezia nel 2018 grazie a un gruppo di giovani studenti e studentesse, proprio con l’intento di far ri-scoprire al pubblico non solo l’amore per la sala cinematografica, ma anche l’importanza dello spettatore come destinatario finale e fruitore attivo del film. “Riportare il Cinema al cinema”: con questa missione, anno dopo anno, Quarta Parete ha organizzato e promosso rassegne cinematografiche gratuite e aperte a tutta la popolazione studentesca e non, avviando una riuscita collaborazione con il Cinema Dante di Mestre, ultimo monosala del Veneto. In questi anni sono state realizzate più di 50 proiezioni, sonorizzazioni di film dal vivo, dibattiti con ospiti del settore, realizzazione di podcast e interviste. Ma soprattutto in anni in cui la fruizione dell’opera cinematografica sembra essere dirottata su supporti sempre più piccoli, complice la rivoluzione dello streaming, continuare a proporre con determinazione la visione dei film in sala da un lato valorizza le opere proposte dall’altro rappresenta un’ esperienza sociale e collettiva, importante momento di incontro e confronto di cui nella società odierna si avverte sempre più il bisogno.