Al Ridotto del Verdi di Padova Caccia selvaggia di Andrea Pennacchi

Venerdì 24 e sabato 25 maggio alle 17 nel Ridotto del Teatro Verdi di Padova gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto presentano Caccia selvaggia, un lavoro scritto da Andrea Pennacchi liberamente ispirato a Tito Andronico di William Shakespeare. La regia è di Michele Modesto Casarin.

L’ambientazione è una Roma periferica e desolata, tra vecchie fabbriche e cantieri abbandonati. In questa suburra si è insidiata una nuova gang di spacciatori, gente venuta “da fuori”, i Goti, barbari assetati di denaro e potere. I Goti hanno spodestato Saturninus “il Caeser”, ex boss della città, ormai in decadenza. In questa guerra tra bande il tenente Titus, poliziotto corrotto che amministra la giustizia a suo modo, con l’aiuto dei suoi scagnozzi, Virgo e Lucio, cerca con minacce e ricatti di mantenere un equilibrio precario. Ma la sete di sangue e vendetta manderà ben presto in fumo questa pace effimera. Tra locali “rave”, fiumi di cocaina e pistole fumanti, in un alternarsi di tragico, grottesco, poetico e truculento: comincia così la caccia selvaggia.Ne sono interpreti Francesca Accolla, Teresa Bisoni, Elena Folgoni, Lorenzo Paderno, Simone Pedini, Natanaele Pogliaghi, Laura Taddeo, Giuseppe Tammaro, Stefano Vannacci, Andrea Zani. Le scene sono di Federico Pian, i costumi di Lauretta Salvagnin, il movimento scenico di Isabella Peghin. Maestro d’armi èSimone Casagrande, le maschere sono di Stefano Perocco di Meduna. L’aiuto regista è Michele Tonicello. Biglietto unico 5,00€ che può essere acquistato on line sul sito www.teatrostabileveneto.it., L’allestimento rientra nel progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione .