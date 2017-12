Il 7 dicembre alle ore 20.30 la Stagione di Prosa 2017-2018 del Teatro Goldoni di Venezia prosegue con La strana coppia di Neil Simon, una versione al femminile della nota pièce teatrale che segna il ritorno sulle scene a oltre dieci anni di distanza di un’icona del cinema italiano come Claudia Cardinale.

Un omaggio a Pasquale Squitieri, recentemente scomparso, che aveva fortemente creduto in questo progetto, che viene messo in scena dal suo aiuto-regista prediletto Antonio Mastellone, tramite l’utilizzo dei suoi appunti di regia. Sul palco una vera “strana coppia” come Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, i due grandi amori della vita di Squitieri: la sua storica compagna di vita e la sua ultima moglie. Interpretata anche da Patrizia Spinosi, Lello Giulivo, Maria Rosaria Virgili, Nicola D’Ortona e Angela Russo, La strana coppia sarà in cartellone fino a domenica 10 dicembre.

Olivia Madison conduce un’esistenza solitaria e disillusa da quando si è separata dal marito. Disordinata e approssimativa, vive da sola in un appartamento trasandato, passando i venerdì sera a parlare di sesso, di gossip e a giocare a poker con le amiche Vera, Michi e Silvia. La routine di Olivia viene sconvolta dall’arrivo di Fiorenza, un’amica appena lasciata dal marito che è l’esatto opposto di Olivia: precisa in modo maniacale, ossessionata dall’ordine e dalla pulizia, piena di allergie e di tic, e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio.

Antonio Mastellone, storico aiuto-regista di Pasquale Squitieri, scomparso nel febbraio del 2017, con l’allestimento del grande classico di Neil Simon porta a compimento il sogno del grande regista di dirigere la sua storica compagna e l’attuale moglie, rendendo così omaggio ad un grande uomo di cultura. In questo modo un mito del cinema senza tempo come Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, un’eclettica artista oltre le categorie definite, diventano protagoniste della convivenza forzata alla base del testo. Una macchina comica, che nell’odierna riedizione incarna un vero e proprio inno all’amore fuori dai cliché: qualcosa che invece di separare unisce.