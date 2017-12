Al Teatro Verdi di Padova l’addio al 2017 con “La Vedova Allegra” e il concerto di Capodanno per salutare il 2018

La spumeggiante musica di Lehár con il fastoso allestimento, revival da un’idea originale di Hugo de Ana, che rimaneggia il libretto con un taglio attuale alla vicenda, saluterà il 2017 al Teatro Verdi di Padova con la spensieratezza della Belle Époque viennese.

Venerdì 29 dicembre 2017, ore 20.45 e domenica 31 dicembre 2017, ore 20.45 (recita fuori abbonamento) al Teatro Verdi di Padova (via Livello, 32 – 35139 Padova) andrà in scena La vedova allegra (Die lustige Witwe) di Franz Lehár, ultima opera in cartellone per la Stagione lirica di Padova 2017, una delle operette più popolari e longeve ed una festa musicale che da più di un secolo è capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico.

Dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto il maestro spagnolo Jordi Bernàcer, ospite per la prima volta per la Stagione Lirica di Padova, mentre il Coro Lirico Veneto sarà affidato alle cure del maestro Stefano Lovato. La produzione vanta la partecipazione straordinaria di Leopoldo Mastelloni, attore, regista e cantante napoletano, che per l’occasione indosserà i panni dell’impiegato di cancelleria Njegus.

Ritornano a Padova dopo il fortunato Concerto di Capodanno 2017, il soprano coreano Sumi Jo nel ruolo di Hanna Glavari ed il tenore Alessandro Safina che sarà di nuovo il rubacuori Conte Danilo Danilowitch dopo la fortunata edizione del 2014.Il baritono Bruno Praticò, grande interprete dei ruoli da baritono buffo, in un repertorio che va dal settecento fino a Mozart e Rossini, con all’attivo più di cento ruoli nei palcoscenici dei maggiori teatri del mondo, sarà il barone Mirko Zeta. Ancora un ritorno a Padova dopo la Traviata del 2012, per il soprano francese Nathalie Manfrino, eletta “rivelazione dell’anno tra gli artisti lirici” alle “Vittorie della Musica Classica 2006”, che interpreterà Valencienne. . Completano il numeroso cast Leonardo Cortelazzi (Camille de Rossillon), Dario Giorgelè (il visconte Cascada), Max René Cosotti (Raoul de St-Brioche), Tommaso Barea (Bogdanowitsch), Marta Calcaterra (Sylviane), Giuliano Scaranello (Kromow), Paola Francesca Natale (Olga Kromow), Emanuele Giannino (Pritschitsch) e Giovanna Donadini (Praskowia). La Stagione Lirica di Padova 2017 si chiuderà lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 17.00 con il tradizionale Concerto di Capodanno, sempre al Teatro Verdi di Padova. Protagonisti il soprano Daniela Mazzucato, il mezzosoprano Alessia Nadin, i tenori Max Renè Cosotti, e Leonardo Cortellazzi, tenore e il baritono Bruno Praticò. L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta dal M. Lorenzo Passerini. Musiche di L. Bard, M. Costa, G. Donizetti, F. Lehár, P. Lincke, J. Offenbach, G. Rossini, J. Strauss, J. Strauss Jr.

Posti in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, Via Livello, 32 – 35139 Padova – Tel. 049 87770213 / 8777011. Orari di biglietteria dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio