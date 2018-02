Un festival dentro il festival, questo è TOO SHORT TO WAIT:anteprima Spazio Piemonte, la rassegna dedicata ai cortometraggi piemontesi che per il sesto annoconsecutivo mette al centro la dimensione autentica e collettiva della visione cinematografica, invitando lo spettatore a condividere con il regista l’emozione di vedere il proprio film alcinema.

Da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio , TOO SHORT TO WAIT porta alla sala Il Movie ( Via Cagliari 40/ e , Torino ) 137 CORTOMETRAGGI (il 25% in più rispetto alla scorsaedizione) di cui 94 iscritti aSPAZIO PIEMONTE – sezione competitiva riservata alle opere piemontesi sotto i 30’ realizzate nel 2017 – e 43 hanno risposto alla call di TORINOFACTORY – contest che punta a fare scouting tra i talenti del videomaking under 30 e che fa il suo debutto quest’anno.

Anche quest’anno TSTW offre alle opere brevi in gara, che spesso faticano a trovare spazio nei canali distributivi e festivalieri, la possibilità di confrontarsi con il grande schermo e, alpubblico, l’occasione unica di essere parte attiva di quella che sarà la 17ª edizione del gLOCAL FILM FESTIVAL (7 – 11 marzo, Cinema Massimo) attraverso la consolidata formulache vedrà approdare alla finale i 5 corti più votati dal pubblico.

Insieme ai 5 preferiti del pubblico, la rosa dei 20 finalisti che accederanno alla finale al17° gLocal Film Festival, vedrà anche i 15 titoli selezionati dalle curatrici di SpazioPiemonte Chiara Pellegrini e Roberta Pozza; mentre Daniele Gaglianone sceglierà i migliori 8 video di Torino Factory che saranno proiettati a marzo.

Grazie all’attenzione sempre maggiore verso l’aspetto formativo di questa rassegna, così come di altre realizzate dall’Associazione Piemonte Movie, anche in questa edizione prosegue​ la collaborazione con il CNC – Centro Nazionale del Cortometraggio con gli appuntamenti CORSI CORTI. PICCOLE STORIE DI CINEMA.

Brevi masterclass tenute da registi affermati che, in apertura delle proiezioni serali, dialogheranno con il pubblico raccontando la propria esperienza tra consigli e aneddoti: RossellaSchillaci, che lo scorso anno ha emozionato il pubblico del gLocal con l’anteprima di Ninna Nanna Prigioniera (giovedì 8), Giacomo Ferrante, documentarista autore di RealFalchera F.C. di cui è in progetto il sequel (venerdì 9), Massimo Ottoni, autore del gioiello di animazione Lo Steinway (sabato 10) e la giovane regista Irene Dionisio (domenica 11).