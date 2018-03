Al via il 21° Mestre Film Fest

Al Centro culturale Candiani di Mestre un atteso ritorno, quello del Mestre Film Festival, una realtà consolidata anche in ambito internazionale, come dimostrano le 750 opere giunge da tutto il mondo per l’edizione del 2017.

È stata presentata la 21° edizione in una conferenza stampa a cui è intervenuto anche il vicepresidente del Cinit Cineforum Italiano Alessandro Cuk, che ha ricordato come la manifestazione sia nata per iniziativa de “El leon in moleca”, associazione affiliata al Cinit, che da allora ha assicurato sempre il suo sostegno alla manifestazione.

Due novità all’interno del “Mestre Film Fest”: il premio speciale che sarà assegnato al miglior documentario e la sezione “Smart Stories” (per video di massimo 2 minuti realizzati con smartphone e tablet da ragazzi sotto i 30 anni) che si aggiungerà alle altre due: “Short Stories” (per cortometraggi di massimo 15 minuti) e “Videoforkids” (per giovani registi sotto i 18 anni con video di massimo 10′) nel cui ambito il Cinit Cineforum Italiano assegnerà anche a novembre 2018 il premio Cinit.

Le opere dovranno essere inviate entro il 31 luglio: le migliori saranno presentate durante l’edizione del Festival, in programma dal 15 al 17 novembre.

Per maggiori informazioni:

www.culturavenezia.it/candiani

www.facebook.com/Centro.Culturale.Candiani