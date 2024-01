Al via il 1° anno del Percorso Triennale per Registi e Attori dell’Accademia Duse di Asolo

E’ stato inaugurato a Palazzo Beltramini – Municipio del Comune di Asolo I’ Anno Accademico del Percorso Triennale per Registi e Attori della nuova “Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative”. Promosso dal Comune di Asolo, da Accademia Duse e Kalambur Teatro, il nuovo progetto è stato affidato alla direzione artistica del regista e pedagogo internazionale Alessio Nardin. Reduce dalle regie in Russia, Francia, Spagna e Svizzera , Nardin ha accettato di portare anche in Italia la sua visione di teatro, attraverso un progetto multidisciplinare di respiro internazionale che mette al centro il processo pedagogico come incubatore artistico e produttivo. Uno degli assi portanti dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative è il Percorso Triennale per Registi e Attori relativo al Cinema e alle Arti Performative. Si tratta di un percorso pedagogico con vocazione prettamente SPERIMENTALE: intende cioè sviluppare su più livelli una pedagogia innovativa sperimentando nuove forme di interazione tra le diverse arti (teatro, cinema, danza, musica, visual-art). Fonte di ispirazione e di riferimento del direttore Nardin e del Centro Sperimentale è la figura di Eleonora Duse come innovatrice e avanguardista di ogni arte in cui si è cimentata.

Erano presenti il Sindaco di Asolo Mauro Migliorini, l’Assessore Gerardo Pessetto, il direttore dell’Accademia Duse Alessio Nardin e gli allievi-artisti selezionati per il Percorso Triennale. Si tratta di 15 giovani aspiranti artisti provenienti da tutta Italia (Roma, Torino, Milano, Bolzano, Toscana ecc…) e anche dall’Europa. Questi allievi si incontreranno e lavoreranno, durante un percorso quotidiano continuativo di 3 anni, con alcuni tra i più importanti maestri internazionali delle diverse arti dello spettacolo. Tale percorso si svolgerà presso il Teatro Duse di Asolo, sede dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative. Un saluto speciale è arrivato ai giovani corsisti dal regista e maestro internazionale Anatolij Vasiliev.