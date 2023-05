Sulle varie e multisonanti note musicali del pianoforte di Stefano Bollani, che si diverte a suonare persino “piemontesina bella” e la canzone di “Berta che filava”, mercoledì 17 maggio 2023 all’Auditorium Rai di Torino Arturo Toscanini, con diretta su RAI Radio 3 alle ore 20 (riascoltabile su Rai Play Sound) si inaugura la 35° edizione del Salone del Libro di Torino, che proseguirà nella sede del Lingotto, fino a lunedì 22 maggio.

Il tema del concerto, una vera festa musicale, è Arrampicarsi sugli specchi – Musica e Parole per Alice con incursioni in musica di ogni autore e con l’accompagnamento canoro Valentina Cenni, compagna di lavoro e di vita di Bollani. Il tema canoro si collega ovviamente quello del Salone, che è Attraverso lo specchio, dall’omonimo romanzo di Lewis Carroll, che seguì ad Alice nel paese delle meraviglie, sempre con Alice per protagonista. Un testo che fu scritto nel 1871 ma che ancora oggi ha un fascino e una magia attuali.

Così ci spiega Nicola Lagioia, per l’ultimo anno direttore della fiera: “Narciso guardò se stesso nello specchio ma non seppe attraversarlo. Alice invece ha forza immaginativa, coraggio intelligenza e fantasia per attraversarlo e scoprire quello che c’è dietro”. Un invito che è anche una sfida per tutti i lettori e potenziali visitatori di questo salone. Lagioia ammette che al suo arrivo, nel 2017, il Salone era praticamente agonizzante, addirittura a rischio di essere spostato a Milano. Ora invece è un evento in piena salute, vitalizzato con oltre mille eventi, incontri, conversazioni e presentazioni con autori. Il giovane direttore barese ne parla con orgoglio; se è certo il rammarico per dover lasciare questo suo lavoro (per il triennio 2024-2026 sarà direttrice la giornalista de Il Foglio Annalena Benini) c’è anche la soddisfazione di lasciare un “SalTo” in pieno successo e senza ancora aver “rotto le scatole”.

Un evento che ha l’acme dei cinque giorni della fiera ma che si sviluppa per tutto l’anno, con inviti alla lettura in scuole, circoli culturali e persino nelle carceri. C’è poi il salone off, con eventi al di fuori della sede, sparsi per la città e fino a tarda ora di notte. C’è il Paese ospite, l’Albania. Ci sono i tanti temi: dall’economia ai laboratori di scrittura; dal bullismo e cyberbullismo all’autismo; dall’inclusione al calcio; dall’intelligenza artificiale ai formaggi tipici del trentino…

Moltissimi gli ospiti: Gianni Oliva, Carlo Verdone, Nicola Crepax, Gian Antonio Stella, Simonetta Sciandivasci, Sonia Bergamasco, Elisabetta Sgarbi, Alessandro Barbero, Don Ciotti, Gianrico Carofiglio, Massimo Cacciari, Pif con Tatiana Bucci, Ilaria Capua, Arturo Brachetti. Ci sarà anche Ricardo Franco Levi, che come presidente della Associazione Italiana Editori fa parte del Comitato Consultivo del Salone.

Chissà se dopo l’incidente con Carlo Rovelli sarà fischiato o applaudito? Partecipare per scoprirlo!

Info: https://www.salonelibro.it/